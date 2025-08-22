En medio de las críticas que se le han lanzado por su nombramiento como embajador de México en Italia, Genaro Lozano compartió un mensaje en sus redes sociales, con el que se defendió de los ataques.

Fue por medio de X que el nuevo representante diplomático mexicano, difundió una publicación en la que se pronunció sobre las críticas que se le han hecho por su designación en el cargo.

Pero, ¿qué dijo Genaro Lozano para defender su nombramiento como embajador de México en Italia ante las numerosas críticas y ataques que le han hecho? Te contamos los detalles.

Genaro Lozano (Mario Jasso)

Genaro Lozano se defiende ante críticas por nombramiento como embajador de México en Italia

En medio de diversas críticas por parte de ciertos sectores de la oposición, la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Cámara de Senadores, ratificó el nombramiento de Genaro Lozano como embajador de México en Italia.

La confirmación de la designación, por la que ya se habían manifestado posturas de rechazo desde que se hizo pública la propuesta, generó aún más críticas desde los mismos frentes que insistieron en reprobar el nombramiento.

Ante ello, Genaro Lozano compartió un mensaje en X, con el cual defendió su designación y adelantó que se desconectará de redes sociales para enfocarse en su nuevo trabajo como representante diplomático.

En su tuit, el nuevo embajador de México en Italia reveló que mucha gente LGBT le ha escrito con preocupación debido a las muestras de odio que se han expresado en su contra a lo largo de las últimas horas.

Sobre ello, lamentó que haya quienes creen que “un hombre gay, una mujer lesbiana, una persona trans o no binaria” no se merece la felicidad y menos “un cargo por el que ha trabajado toda su vida”.

A esas personas, Genaro Lozano les dijo que tanto él como muchas personas más son orgullosamente mexicanas y mexicanos, y resaltó que este país reconoce con orgullo sus derechos, amores e identidades.

Lo anterior debido a que si bien reconoció que aún hay mucho camino que recorrer, la presidenta Claudia Sheinbaum es una aliada y desde el 2018, han logrado avances nunca antes vistos en materia de no discriminación.

Por ello, hizo un llamado a los miembros de la comunidad LGBT para que nadie los detenga y mucho menos se frenen ante el odio, ante lo cual los instó a que luchen por lo que quieren, defienden y piensan.

Genaro Lozano se defiende ante las críticas por su nombramiento como embajador de México en Italia (@genarolozano / X)

Martha Bárcena niega homofobia pero insiste en criticar a Genaro Lozano por “exhibicionismo”

Luego de lo expuesto por Genaro Lozano en el mensaje con el que se defendió ante las críticas por su nombramiento como embajador de México en Italia, Martha Bárcena compartió un tuit en el que insistió en atacarlo.

En su mensaje, la Embajadora Eminente del Estado mexicano negó que los reproches que se han lanzado contra Genaro Lozano estén relacionados con sus preferencias sexuales y menos se traten de críticas a la comunidad LGBT.

No obstante, tras negar que los ataques que se le han realizado en las últimas horas sean un tema de homofobia, Martha Bárcena sostuvo que las críticas contra Genaro Lozano son por su “exhibicionismo”.

Además, la embajadora honorífica aseveró que los cuestionamientos han surgido por su “falta de méritos para representar al país con dignidad”, tras lo cual le pidió que se dedique a lo suyo que según ella es “el activismo y el periodismo”.