El abogado Vidulfo Rosales renunció como la defensa legal de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y buscaría sumarse como colaborador de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); aquí te decimos quién es él.

Mediante una carta, Vidulfo Rosales anunció su renuncia al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y con ello a ser abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cargo que ejerció desde septiembre de 2014.

En este documento, el litigante dijo esperar “que los derechos humanos sean una realidad, que los pueblos indígenas y Afromexicano tengan una vida digna y no seamos tratados como personas de segunda”, pero:

¿Quién es Vidulfo Rosales?

¿Qué edad tiene Vidulfo Rosales?

¿Cuál es el signo zodiacal de Vidulfo Rosales?

¿Quién es la esposa de Vidulfo Rosales?

¿Quiénes son los hijos de Vidulfo Rosales?

¿Qué estudió Vidulfo Rosales?

¿Cuál es la trayectoria de Vidulfo Rosales?

¿Quién es Vidulfo Rosales?

Vidulfo Rosales es un abogado y defensor de los derechos humanos, quien nació en 1977 en la comunidad de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, en la zona de la montaña del estado de Guerrero.

Desde septiembre de 2014, se desempeñó como abogado de los padres de los 43 normalistas. En este sentido, en noviembre de 2021, declaró que el Ejército Mexicano bloqueo información oficial del caso argumentando “cuestiones normativas”, por lo que hay documentos han sido destruidos o que ya no pueden consultarse.

“El Ejército Mexicano pone pretextos, dice que algunas informaciones ya no existen, que algunas partes de informaciones fueron destruidas. Esto no había trascendido y ahora nosotros tenemos conocimiento de manera extraoficial de que eso está diciendo el Ejército” Vidulfo Rosales

“Hay un muro infranqueable que impide acceder a esa información y eso nos parece sumamente grave. Estamos preocupados y esperamos la próxima reunión con el Presidente para poder exponerle esta situación, porque si vamos a continuar en esa dinámica, no vamos a llegar a ningún lado", señaló el abogado en el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

¿Qué edad tiene Vidulfo Rosales?

Vidulfo Rosales nació en el estado de Guerrero en el año de 1977, por lo que actualmente tiene entre 47 y 48 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Vidulfo Rosales?

El signo zodiacal de Vidulfo Rosales, así como su signo zodiacal, son datos privados del abogado.

¿Quién es la esposa de Vidulfo Rosales?

El estado civil de Vidulfo Rosales es desconocido, ya que el propio abogado no ha revelado esta información.

¿Quiénes son los hijos de Vidulfo Rosales?

De igual manera, se desconoce se Vidulfo Rosales tiene hijos o no, ya que esta información no ha sido aportada por el propio ex abogado de los 43 normalistas.

¿Qué estudió Vidulfo Rosales?

Como parte de su perfil académico, la Biblioteca Dr. Ramón Villarreal Pérez informó que Vidulfo Rosales cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero.

¿Cuál es la trayectoria de Vidulfo Rosales?

Mientras que la trayectoria de Vidulfo Rosales está vinculada a sus labores en el área jurídica del Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinollan.

En este sentido, el litigante ha colaborado en casos como:

El de mujeres indígenas violadas por elementos del Ejército en el año 2002

El caso de la hidroeléctrica de La Parota

Desde 2007, ha apoyado a los estudiantes de Ayotzinapa que han sido víctimas de represión

En diciembre de 2011, defendió a los normalistas que bloquearon la Carretera del Sol

Vidulfo Rosales renunció como abogado de padres de los normalistas de Ayotzinapa; se sumaría a la SCJN

Hoy jueves 21 de agosto, Vidulfo Rosales hizo pública su renuncia al Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinollan, y con esto a ser abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Me retiro de la primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos, desde otras trincheras seguiré exigiendo que los derechos humanos sean una realidad, que los pueblos indígenas y afromexicanos tengan una vida digna y no seamos tratados como personas de segunda“. Vidulfo Rosales

“Mi compromiso con los pueblos indígenas, con las mujeres y hombres que luchan por mejores condiciones de vida sigue incólume”, sostuvo el abogado.

“No puedo eludir mi deber de clase. Soy de una comunidad indígena enclavada en la agreste y encantadora Montaña de Guerrero, toda mi vida he caminado a contracorriente por senderos escarpados producto de la miseria y marginación, por ello tengo la capacidad de sentir las injusticias cometidas contra cualquiera y en cualquier parte”. Vidulfo Rosales

Por otra parte, quien será el nuevo presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, publicó una foto en su cuenta de X en el marco de la cuarta reunión de trabajo de las y los próximos ministros, en cuya imagen apareció Vidulfo Rosales.

Dado lo anterior y según fuentes consultadas por distintos medios, Vidulfo Rosales se incorporaría como colaborador de la nueva SCJN.