El gobierno de Colombia confirmó que se registró otro ataque con coche bomba, cerca de la base aérea de Cali, luego del helicóptero derribado de la policía en Amalfi, Antioquia.

El atentado con el uso de explosivos al interior de un vehículo de carga ocurrió en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación, de la base militar aérea Marco Fidel Suárez, en Cali al oeste de Colombia a las 14:50 horas (tiempo local).

De manera preliminar, el presidente Gustavo Petro confirmó 2 civiles muertos, pero las autoridades de Cali han anunciado que la cifra de víctimas aumentó a al menos 5 muertos y decenas de heridos, que superaría los 65 lesionados.

Gustavo Petro atribuye atentado con coche bomba en Cali como reacción terrorista

Gustavo Petro, presidente de Colombia, se pronunció por este nuevo ataque que atribuyó a una “reacción terrorista”.

De acuerdo con el presidente, fue una respuesta de las disidencias de las FARC, tras la derrota a la estructura delictiva Carlos Patiño con la recuperación de las Fuerzas Militares del Cañón del Micay.

Aunque inicialmente Gustavo Petro confirmó que el ataque con coche bomba dejó 2 civiles muertos, la cifra de víctimas habría aumentado a al menos 6 muertos y decenas de heridos.

Después de la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay, tenemos una reacción terrorista en Cali con dos civiles muertos.



El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 21, 2025

Atentado en Cali es investigado por autoridades; ofrecen recompensa y militarizan la ciudad

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, condenó el atentado narcoterrorista con coche bomba que dejó al menos 6 muertos y decenas de heridos.

Como parte de las acciones a tomar, el alcalde informó que ordenó el aseguramiento de las entradas a la ciudad y la restricción del tránsito de camiones de 4 o más toneladas.

Además, anunció que ordenó la militarización de Cali, con el refuerzo de la presencia de la policía colombiana en las entradas y salidas de la ciudad, más el despliegue de todos los organismos de seguridad del estado.

El alcalde Alejandro Eder ofreció una recompensa de 400 millones de pesos colombianos a quienes brinden información que facilite la captura de los presuntos responsables.

Igualmente se convocó a un Consejo de Seguridad en el que se espera la asistencia del presidente Gustavo Petro y la Cúpula Militar.

¡He ordenado la militarización de Cali! pic.twitter.com/Vt4V2JztUn — Alejandro Eder (@alejoeder) August 21, 2025

Nota en desarrollo. En breve más información...