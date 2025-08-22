El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la petición de Morena para investigar a Alejandro “Alito” Moreno en su gestión como gobernador de Campeche; el dirigente nacional del PRI lo celebró.

El también senador Alito Moreno enfrenta una acusación de desvío de recursos y corrupción durante su mandato en Campeche (2015 a 2019), por lo que también se ha solicitado el desafuero para poder ser juzgado.

Esto fue señalado por el diputado de Morena y representante del partido ante el INE, Guillermo Santiago Rodríguez, durante la sesión extraordinaria de hoy jueves 21 de agosto, para iniciar otro procedimiento contra Alito Moreno.

INE rechaza petición de Morena para investigar a Alito Moreno y su gobierno en Campeche

Morena presentó un proyecto ante el Consejo General del INE para iniciar un procedimiento contra Alito Moreno en materia de fiscalización, sin embargo, los consejeros lo rechazaron con unanimidad.

La consejera Dania Ravel explicó que el INE procede una vez que la fiscalía presenta las pruebas suficientes que no fueron adjuntados, pero también, declaró que el periodo tras los hechos no debe ser mayor a tres años.

Pero también la petición de Morena contra Alito Moreno escapa del principio de legalidad, debido a que la solicitud es una queja de fiscalización que debe cumplir con los requisitos los cuales el representante no cumplió.

Tal como expuso el diputado de Morena, presentaron ante el INE y su Unidad Técnica de Fiscalización un proyecto para iniciar un procedimiento oficioso para determinar el destino de los recursos del PRI en Campeche.

Esto debido a que el INE tiene la obligación de fiscalizar la aplicación de los recursos de los partidos políticos, así como su origen y destino, por lo que la petición de Morena tiene fundamentos y no es “una ocurrencia”

Ya que habría indicios de que durante la gestión de Alito Moreno en Campeche se montó una serie de desvíos por 83 millones y simulaciones mayores a 27 millones, así como enriquecimiento ilícito que financió de manera ilegal al PRI.

Alito Moreno celebra que INE rechazó petición de Morena para investigar su gobierno en Campeche

Mediante sus redes sociales, Alejandro Moreno celebró que el INE rechazara la petición de Morena y los acusó de fabricar un procedimiento en su contra por su gobierno en Campeche en 2015.

Acorde con lo dicho por Alejandro Moreno, Morena inventó las supuestas irregularidades ya que no tendría ningún sustento legal y sólo buscan continuar la persecución política en su contra y de su familia.

“Vamos a derrotarlos en las urnas y en las calles, porque la fuerza del PRI y del pueblo de México es mucho más grande que su corrupción, su cobardía y su complicidad”. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

Advirtió a su vez que debido a que Morena no puede con la fuerza de un PRI firme, buscará intimidar, inventar y fabricar acusaciones, aunque Alejandro Moreno destacó que no les tiene miedo.

Por lo que va a enfrentar a Morena con su vida y la de su familia, “denunciando los abusos del poder, las amenazas” y defenderá a México del peligro que representaría el partido guinda, como definió Alejandro Moreno.

Y es algo que todo el mundo ya sabe, recordó Alejandro Moreno respecto a su denuncia ante autoridades extranjeras, las cuales amenazó, continuarán denunciando en cada foro o espacio.