El lunes 1 de septiembre de 2025 se llevará a cabo el primer informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, motivo por el que miles de trabajadores se preguntan si es un día de asueto o si se paga doble.

Esta duda surge porque el 2 de junio de 2024 fue un día feriado obligatorio con motivo de las elecciones presidenciales, mismas en las que Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera presidenta de México.

A pesar de la importancia histórica del acto encabezado por Claudia Sheinbaum, la legislación no reconoce el primer informe de gobierno como un día de asueto, por lo que no implica el pago doble a trabajadores.

Claudia Sheinbaum en el Zócalo: Primer informe de gobierno será en octubre (Eduardo Díaz)

Primer informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: ¿Qué días sí son de asueto?

Claudia Sheinbaum brindará su primer informe de gobierno el lunes 1 de septiembre de 2025 desde el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) no obstante, esta fecha no es considerada día de asueto por la Ley Federal del Trabajo.

Esto quiere decir que las jornadas laborales y escolares continuarán con normalidad. Los trabajadores que deban presentarse a laborar ese día no recibirán un pago adicional.

Aunque lamentablemente el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum no es un día que se pague doble, aquí te presentamos una lista con otras fechas de descanso obligatorio en México:

1 de enero

5 de febrero

21 de marzo

1 de mayo

16 de septiembre

20 de noviembre

25 de diciembre

1 de octubre, cada seis años en caso de transmisión del Poder Ejecutivo Federal

Recuerda que, si tu patrón te pide trabajar esos días, será su deber pagarte tu salario normal más el doble correspondiente a cada día festivo que trabajaste.

¿Qué hacer si no me pagan como día festivo?

En caso de que no te quieran pagar tus días festivos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recomienda contactar a Profedet al:

800 911 7877

800 717 2942

WhatsApp: 551 484 8737

Correo: orientacionprofedet@stps.gob.mx

También puedes acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Centro de Conciliación según tu caso.