El polémico centro de detención de migrantes, Alligator Alcatraz, podría tener los días contados, debido a que una jueza fijó un plazo de 60 días para que autoridades Florida lo cierren.

Así lo estableció la jueza federal Kathleen Williams el 21 de agosto, cuando le dio la razón a grupos ambientalistas que acusan que el centro de detención de migrantes se erigió y opera de forma ilegal.

En consecuencia, la magistrada ordenó que las autoridades del estado de Florida realicen las gestiones necesarias para cerrar las operaciones de Alligator Alcatraz en los próximos 60 días.

Alligator Alcatraz (Mike Stocker / AP)

Jueza en Miami ordena cerrar Alligator Alcatraz por ser ilegal

El 1 de julio de 2025 abrió el centro de detención de migrantes conocido como Alligator Alcatraz, pese a las denuncias tanto de organizaciones de derechos humanos, como de grupos ambientalistas.

De acuerdo con lo acusado por las organizaciones en favor de la protección del medio ambiente, la instalación de Alligator Alcatraz que se completó en solo 8 días, se efectuó sin consulta pública ni revisión medioambiental.

Por ello, presentaron diversas demandas en busca de frenar su operación, una de las cuales fue aceptada por la jueza en Miami, Kathleen Williams, quien ya ordenó a las autoridades de Florida cerrar el centro.

En su resolución que emitió el 21 de agosto, la jueza en Miami dictaminó que la instalación de Alligator Alcatraz fue un acto ilegal, debido a que se hizo sobre una área protegida que está calificada como de alta sensibilidad medioambiental.

De la misma forma, la impartidora de justicia dio la razón a las organizaciones que reclamaron que la zona es considerada como un punto sagrado por la tribu nativa de los Miccosukee, por lo que opera fuera de la ley.

En torno a ello, en la sentencia se resalta que además de estar catalogada oficialmente como una Reserva de la Biosfera de la UNESCO, la región donde se montó, se trata de un Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Alligator Alcatraz (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / AFP)

Jueza en Miami dio 60 días para que Florida cierre Alligator Alcatraz

Al darle la razón a las demandas que se han presentado en contra de la operación de Alligator Alcatraz, la jueza en Miami emitió una serie de ordenes en busca de cerrar el polémico centro de detenciones.

En primer lugar, Kathleen Williams instruyó a las autoridades del estado de Florida realizar las gestiones necesarias para prohibir la expansión del centro de detención de migrantes, así como frenar el envío de más personas.

Sin embargo, también ordenó que en un plazo de 60 días, se desinstalen todas las cercas temporales, luces artificiales y los generadores o sistemas de deshechos que se instalaron.

Si bien en la resolución no se establece de manera textual que Alligator Alcatraz debe cerrar, las acciones que solicitó se lleven a cabo en 60 días, implican el desmantelamiento y cierre total de las instalaciones.