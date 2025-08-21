El presidente Gustavo Petro. confirmó que un helicóptero de la policía de Colombia fue derribado por parte de grupos criminales con un dron en el marco del combate a la cocaína, hecho del cual ya circulan videos.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, actualizó el saldo luego de que el presidente Gustavo Petro habló de un muerto y ahora se sabe que son seis policías muertos y siete heridos.

Ante ello, las Fuerzas Armadas de Colombia (FAC) ha cubierto la zona mientras hay señalamientos de que los responsables pudieran ser disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o el Clan del Golfo.

Este es el momento en que derriban el helicóptero de la @PoliciaColombia en zona rural de Amalfi.

Las primeras informaciones indican que 6 uniformados murieron y otros 7 resultaron heridos.

Videos de dron que derriba helicóptero de la policía de Colombia: saldo 6 muertos y 7 heridos

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, dio la actualización de seis policías muertos y siete heridos y compartió un segundo video en el que se escucha un gran estruendo por el ataque de un dron al helicóptero de la policía de Colombia.

Señaló que el responsable sería un hombre que apodan “Colarcá”, quien dirige disidencia de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Las FARC) en esa región de Antioquia.

Detalló que los cuerpos serán sacados de la zona y están en espera de aeronaves.

En sus mensajes aprovechó para criticar al presidente Gustavo Petro al señalar que trata a delincuentes como “Colarcá” como “angelitos”.

En el segundo video mostrado se muestra como el helicóptero esta saliendo de la zona y posteriormente se le ve regresar.

Luego se escucha un estruendo extremadamente fuerte aunque se desconoce si es la explosión emanada del dron o la caída de la eronave.

Inicialmente circulo un video del mismo gobernador en el que se veía una columna de humo tras el derribo con dron del helicóptero de la policía de Colombia.

Queridos paisanos, esta es la paz total de Petro. En zona rural de Amalfi derribaron un helicóptero de la @PoliciaColombia que al parecer estaba brindando seguridad a uniformados en labores de erradicación manual a cultivos de coca. Los policías fueron atacados por un drone.

Gustavo Petro detalló que el hecho sucedió Antioquia, Colombia, pues estaban trabajando en la erradicación de hoja de coca en la zona de Amalfi.

La reacción habría sido después de que incautaron tonelada y media de cocaína al Clan del Golfo.

Logramos incautación de tonelada y media de cocaína del clan del golfo en Urabá y su reacción sucede en la zona, en la erradicación de hoja de coca en Amalfi, Antioquia, logran derrumbar un helicóptero de la policía, con hasta el momento un técnico muerto.



Dron derriba helicóptero de la policía de Colombia ¿hay detenidos?

Aunque el presidente de Colombia dijo que las Fuerzas Armadas de Colombia actuaron de inmediato, no se reportó sobre detenidos.

Pedro Arnulfo Sánchez, Ministro de Defensa de Colombia, coincidió diciendo que fue el Clan del Golfo el responsable del ataque con drones.

El funcionario también reconocido una “afectación crítica a nuestros policías” y que sus Fuerzas Armadas y policía nacional buscaron “neutralizar a los criminales responsables”.

Prometió que darán más informes cuando tengan mayor claridad de lo sucedido. También prometió que el Clan del Golfo va a enfrentar toda “contundencia” del Estado colombiano.