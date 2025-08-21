La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevará a cabo su conferencia mañanera de hoy jueves 21 de agosto de 2025 en vivo desde Palacio Nacional.

La Mañanera del Pueblo encabezada por Claudia Sheinbaum dará inicio en punto de las 07:30 desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Hoy jueves 21 de agosto de 2025 se realizará la sección “Mujeres en la Historia” para destacar la participación de personajes femeninos en hechos históricos.

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy?

Entre los temas importantes a tratar en la conferencia mañanera de hoy 21 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum hablaría sobre la prisión preventiva contra Julio César Chávez Jr., por vínculos con Los Chapitos.

Sobre este tema, la presidenta de México podría mencionar el amparo que promovió el boxeador por privación ilegal de la libertad.

Respecto al asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, ex funcionarios de CDMX, Claudia Sheinbaum resaltaría la conferencia que se ofreció para presentar los avances de la investigación.

Tras la ratificación en el Senado de Genaro Lozano como embajador de México en Italia, la presidenta respondería a las burlas y acusaciones de la oposición.

De igual manera, Claudia Sheinbaum podría ser cuestionada por el incremento de las carencias sociales en México, principalmente en acceso a la salud y falta de seguridad social.

Nota en desarrollo. En breve más información...



