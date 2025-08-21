El director de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, Terry Cole, acusó a Venezuela de fungir como intermediario para el tráfico de cocaína de Colombia a México, que luego introducirla a Estados Unidos.

Durante una entrevista con Fox News, el jefe de la DEA señaló a Venezuela de ser aliada de guerrillas colombianas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Según el funcionario estadounidense, el país encabezado por Nicolás Maduro actúa como intermediario para enviar “cantidades récord de cocaína” a los cárteles del narcotráfico mexicanos con el fin de realizar el trasiego a Estados Unidos.

Nicolás Maduro responde a orden de captura de Estados Unidos con despliegue militar en Venezuela (Nicolás Maduro vía X)

DEA señala a Venezuela de ser un Estado narcoterrorista por presunto tráfico de cocaína de Colombia a México

De acuerdo con el titular de la DEA, Terry Cole, Venezuela se ha convertido en un Estado narcoterrorista favorecido por la corrupción y la dictadura de Nicolás Maduro.

El funcionario estadounidense señaló que desde Venezuela se envía cocaína a Estados Unidos, causando la muerte de miles de los habitantes de su país.

Aunado a ello, destacó que Venezuela también envía a Estados Unidos a integrantes de la banda conocida como el ‘Tren de Aragua’ para cometer delitos en sus calles.

“La corrupción venezolana, la dictadura venezolana, es narcoterrorista. Siguen enviando este veneno a Estados Unidos, matando a cientos de miles de estadounidenses, sin mencionar a los miembros de (la banda) Tren de Aragua que envían a nuestro país para destruir sus hermosas calles” Terry Cole. Jefe de la DEA

Cole lamentó, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump, en lo que va del 2025 se han incautado más cantidades de cocaína que en años anteriores, así como que el ingreso de metanfetaminas y fentanilo a su país sigue en aumento.

Estados Unidos envía busques de guerra al Mar Caribe, cerca de Venezuela

Las declaraciones del jefe de la DEA contra el régimen de Nicolás Maduro se producen luego de que la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informara este martes 19 de agosto que Estados Unidos está preparado para “usar todo su poder” con el fin de erradicar el tráfico de drogas a su país.

En respuesta, Maduro sostuvo que las amenazas de Estados Unidos dan cuenta de su falta de credibilidad y ponen en riesgo la “paz y estabilidad” de la región.

Asimismo, países como Cuba, Nicaragua, Bolivia y Colombia han condenado la presencia de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe.