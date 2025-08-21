El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), publicó un video en el que se muestran los momentos de la entrega de Julio César Chávez Jr. a las autoridades de México.

Luego de que el boxeador fue detenido en Estados Unidos el 3 de julio debido a acusaciones por nexos con grupos del crimen organizado, el pugilista fue entregado a las autoridades de México el 18 de agosto.

Sobre la acción, el ICE difundió un video en el que se exhiben los instantes de la puesta a disposición de Julio César Chávez Jr. y aprovechó para lanzar un potente mensaje.

Julio César Chávez Jr. (Eduardo Díaz)

ICE publica video de la entrega de Julio César Chávez Jr. a las autoridades de México

El 3 de julio de 2025, el boxeador mexicano, Julio César Chávez Jr. fue detenido por autoridades de Estados Unidos debido a que se le acusa de estancia irregular migratoria y nexos con el grupo criminal del Cártel de Sinaloa.

Por el segundo cargo que le fue imputado por autoridades de México, agentes del ICE lo entregaron a autoridades mexicanas el 18 de agosto en el cruce fronterizo de Nogales, Arizona.

Sobre la acción, el mismo ICE compartió por medio de redes sociales, un video en el que se muestran los momentos en los que se concretó la entrega y aprovechó para lanzar un potente mensaje.

En el video se puede observar a Julio César Chávez Jr. esposado de pies y manos y custodiado por un grupo de cuatro agentes fuertemente armados de los que se detalló, son parte del Equipo de Respuesta Especial (ERO Pohenix).

En torno a ello, el ICE refirió en su tuit que el hijo de Julio César Chávez, se trata de un “fugitivo mexicano” que fue expulsado de Estados Unidos debido a que es buscado por el gobierno de México por el delito de tráfico de armas.

Al concluir la publicación, ICE Phoenix resaltó que la entrega del pugilista se trata de una acción que deja en claro su compromiso de expulsar “a quienes representan un riesgo para la seguridad pública”.

@ERO__Phoenix Special Response Team, with support from @EROglobal, removed Julio Cesar Chavez, a Mexican fugitive wanted for weapons trafficking, Aug. 18, 2025. ICE Phoenix remains committed to removing those who pose public safety risks. Learn more: https://t.co/q99ehr0oXJ pic.twitter.com/Z1d38cqYIY — ERO Phoenix (@ERO__Phoenix) August 21, 2025

ICE entregó a Julio César Chávez Jr. a las autoridades de México

A más de un mes de ser detenido, Julio César Chávez Jr. fue entregado por agentes del ICE a autoridades de México, la mañana del lunes 18 de agosto de 2025 en el cruce fronterizo de Nogales, Arizona.

De acuerdo con lo informado por el mismo ICE, la entrega se realizó bajo un procedimiento de expulsión migratoria, sin juicio en Estados Unidos y en coordinación directa entre el ICE y la Fiscalía General de la República (FGR).

En la acción, Julio Chávez Jr. fue recibido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes se encargaron de llevar a cabo su trasladado en vehículo oficial hacia territorio mexicano.

En torno a lo ocurrido, autoridades de México confirmaron que tras ser recibido, el boxeador fue llevado al Cefereso No. 11 en Hermosillo, Sonora, donde quedó bajo resguardo para enfrentar cargos penales previamente notificados.

Las autoridades de ambos países garantizaron que el operativo se ejecutó conforme a protocolos bilaterales, sin intervención judicial estadounidense y con base en la orden de aprehensión vigente en México desde 2023.