Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México estará en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) para su primer informe de gobierno que será en octubre.

Así lo anunció desde su conferencia mañanera del pueblo del jueves 21 de agosto, a un par de meses que se cumpla su primer año frente a la presidencia de México.

Cabe recordar que Claudia Sheinbaum tomó protesta como presidenta de México el 1 de octubre de 2024, por lo que en un par de semanas se cumplirá su primer año de Gobierno como la primera mujer presidenta.

Claudia Sheinbaum en el Zócalo: Primer informe de gobierno será en octubre

Desde la conferencia mañanera del pueblo del jueves 21 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum, reveló que dará su primer informe de Gobierno en el mes de octubre.

Sin embargo serán dos, uno el 1 de septiembre desde Palacio Nacional y el segundo que será de manera más pública lo dará al cumplir el año como presidenta de México en el Zócalo de la CDMX.

“El primero de septiembre es informe aquí en Palacio, el informe público en el Zócalo me voy a esperar al año (primero de octubre) de Gobierno” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta explicó que por ley el informe de Gobierno se realiza el primero de septiembre, pero cumple un año frente a la presidencia de México el próximo primero de octubre.

Claudia Sheinbaum en el Zócalo: invita a todos lo que quieran ir a su primer informe de Gobierno

Al respecto de esta celebración de su primer informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum invitó a toda persona que quiera asistir al Zócalo de la CDMX el próximo 1 de octubre.

Aunque la presidenta no reveló si se haría algún tipo de festejo previo como ocurría con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con el llamado “AMLO Fest” cuando eran sus informes de Gobierno de la presidencia de México.

Asimismo, la presidenta de México aseguró que a un año de su Gobierno seguirá manteniendo a los miembros de su gabinete, afirmó que todos trabajan muy bien por lo que seguirán con ella trabajando.

Aún no se revela cómo podría ser este primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo, pero será abierto al público.