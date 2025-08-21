El gobernador Esteban Villegas se reunió con Claudia Sheinbaum para dar seguimiento a un proyecto nacional que fortalece la producción y exportación de carne.

En este, Durango participará en la primera etapa junto a Sonora y Coahuila.

Esteban Villegas destacó que el encuentro refleja la coordinación permanente con la Federación, para impulsar proyectos que mejoren la vida de las familias duranguenses.

Objetivos del plan ganadero mexicano

Claudia Sheinbaum explicó que el programa busca ordenar técnicamente la exportación de ganado, fortalecer la producción nacional de carne y beneficiar directamente a pequeños productores.

Incluye:

La engorda.

Industrialización.

Comercialización, atendiendo también la problemática en zonas fronterizas.

Beneficios del plan ganadero para Durango

La inclusión de Durango reafirma su fortaleza como potencia ganadera, ofreciendo a los productores locales más oportunidades y mejores condiciones para competir en mercados nacionales e internacionales.

El acuerdo refleja la gestión constante de Esteban Villegas y su colaboración cercana con la presidencia.