La presidenta de México, Claudia Sheinbaum llevará a cabo su conferencia mañanera de hoy martes 9 de septiembre de 2025 en vivo desde Palacio Nacional.

La Mañanera del Pueblo encabezada por Claudia Sheinbaum dará inicio en punto de las 07:30 desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy?

En la conferencia de hoy martes 8 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum podría volver a hablar sobre los sobornos asociados al huachicol.

Otro tema delicado por el que podría ser cuestionada es el suicidio de un integrante de la Marina, acusado de recibir sobornos del huachicol.

Además, la presidenta de México se pronunciaría por la iniciativa de Lenia Batres para revocar el amparo que se le concedió a Elektra de Ricardo Salinas Pliego.

En temas internacionales, Claudia Sheinbaum mencionaría el ataque de un dron contra el barco en el que viajaba Greta Thunberg hacia Gaza.

Y reaccionaría a la propuesta de Perú para declarar a Claudia Sheinbaum como persona non grata.

Nuevamente la presidenta Claudia Sheinbaum celebraría las elecciones en Argentina, de la que dijo, “fue una jornada democrática ejemplar”.

Nota en desarrollo. En breve más información...