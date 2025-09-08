El abuso de autoridad del alcalde de la Benito Juárez, Luis Mendoza, contra Club América, llegó hasta la Mañanera, pues Julián Mazoy, reportero de SDP Noticias, cuestionó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre esta situación.

Julián Mazoy contextualizó lo qué ha sucedido en Club América luego de las polémicas decisiones del alcalde y la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ese caso de corrupción se debe denunciar e investigar.

Recordemos que el partido Club América vs Pachuca se celebró a puerta cerrada en el Estadio Ciudad de los Deportes debido a las quejas vecinales por el cierre de una calle cercana al inmueble.

“El Club América ha denunciado abusos de autoridad por parte del alcalde de la Benito Juárez, por motivos de que se inventa un pleito vecinal para no permitir el acceso de los aficionados que viajan de todos los estados de la república a un partido de futbol”, fue la pregunta que realizó Julián Mazoy.

Claudia Sheinbaum pidió que se investiguen los actos de corrupción del alcalde de la Benito Juárez, Luis Mendoza

Durante la Mañanera, Claudia Sheinbaum fue cuestionada por Julián Mazoy, reportero de SDP Noticias, sobre el abuso de autoridad del que ha sido víctima Club América por parte del alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza.

“Si de verdad, hay un acto de corrupción o de intimidación, pues que se denuncie y que se investigue”, respondió Claudia Sheinbaum.

¿Por qué el partido Club América vs Pachuca se jugó a puerta cerrada?

Club América y el alcalde de la Benito Juárez, Luis Mendoza, han enfrentado una serie de alegatos luego de que el partido vs Club Pachuca se jugara a puerta cerrada por un problema vecinal registrado días pasados, concretamente en el duelo del equipo femenil frente a Santos Laguna.

Durante el América Femenil vs Santos Laguna, los vecinos se quedaron del cierre de la calle Indiana, aledaña al Estadio Ciudad de los Deportes.

“Lo anterior, debido a que personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana, colonia Ciudad de los Deportes afectando a los residentes de las inmediaciones del estadio y, en especial, a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería de una atención médica”, se lee en el comunicado.

Club América presentó amparo para recuperar el dinero perdido por el cierre del Estadio Ciudad de los Deportes

De acuerdo a información de Carlos Ponce de León, Club América inició una demanda contra Luis Mendoza, alcalde de Benito Juárez, por el cierre injustificado del Estadio Ciudad de los Deportes.

En medio del lío legal, un juez del sexto distrito le otorgó al Club América un amparo para que pueda seguir jugando en el Estadio Ciudad de los Deportes.

“La Ley de Amparo, procede CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, para el efecto de que se permita a la quejosa la celebración de los partidos con público en el Estadio Ciudad de los Deportes, conforme a los aforos y bajo los protocolos de seguridad previamente autorizados, siempre y cuando cuente con la permisos necesarios para ello. Cabe destacar que la presente medida, en ningún modo autoriza a la quejosa a la quejosa a intervenir la vía pública”, indicó el documento.

En este contexto, el América vs Chivas se celebrará en el Estadio Ciudad de los Deportes.