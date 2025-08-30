El Sindicato Mexicano de Electricistas convocó a sus miembros para defender las pensiones de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, organismo público extinto desde el gobierno de Felipe Calderón.

La reunión se dará luego de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre que habrá cambios constitucionales para evitar las excesivas pensiones de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.

Ante un inminente cambio en sus pensiones, el Sindicato Mexicano de Electricistas lanzó un comunicado este viernes 29 de agosto para citar a sus miembros a una reunión y organizar su legítima defensa.

Claudia Sheinbaum (CUARTOSCURO / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Reunión del Sindicato Mexicano de Electricistas: cuándo y en dónde es la cita para ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno exhibió durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum las grandes pensiones que siguen cobrando ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.

Claudia Sheinbaum adelantó que se harán cambios constitucionales para regular estas pensiones, pues que sigan cobrando esas ostentosas cantidades “son una ofensa para el pueblo de México”.

Para defender sus apoyos, el Sindicato Mexicano de Electricistas citó a una reunión a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro; te decimos cuándo y dónde será:

Fecha: Miércoles 3 de septiembre

Hora: 12:00 de la tarde

Lugar: Instalaciones de Insurgentes 98 en el auditorio Ernesto Velasco Torres

Pensiones Luz y Fuerza del Centro (Redes sociales)

Buen Gobierno exhibe pensiones de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro

Durante la conferencia matutina, Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, detalló que hay 14 mil 073 ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que aún cobran pensiones.

Según los datos ofrecidos, 9 mil 457 ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro reciben pensiones que van de los 100 mil a un millón de pesos al mes y 3 mil 504 reciben más que el sueldo mensual de la presidenta.

Raquel Buenrostro expuso que muchos ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro reciben 140 veces más que el promedio mensual de pensiones que es de 7 mil 92.16 pesos y esta cifra es excesiva.

Claudia Sheinbaum dijo que se tienen documentado que solo 33 ex trabajadores reciben de 700 a 999 mil pesos al mes, por lo que se harán cambios constitucionales para modificar estos números.