La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que es “pura politiquería” la denuncia contra Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización del partido Morena, por sus posibles vínculos con delitos derivados del huachicol fiscal.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 8 de septiembre, Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones del diputado Federico Döring, del PAN, contra Andrés Manuel López Beltrán por su presunta relación con el huachicol fiscal.

El pasado 3 de septiembre, el diputado panista presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como contra colaboradores del partido Morena por dicha actividad ilícita.

Claudia Sheinbaum dice que Federico Döring es conocido por su corrupción tras denuncia contra Andrés Manuel López Beltrán

Cuestionada sobre si la FGR debe abrir una carpeta de investigación contra Andrés Manuel López Beltrán por delitos de relacionados con el huachicol fiscal, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que será la propia Fiscalía quien determine las acciones correspondiente y evitó abundar más al respecto.

Sin embargo, desestimó la denuncia contra el hijo de AMLO al asegurar que quien interpuso la denuncia, Federico Döring, es conocido por su corrupción.

“Pura politiquería, es pura politiquería, (...) eso lo verá la Fiscalía (General de la República), es pura politiquería de uno de los personajes conocidos por su corrupción”, declaró la mandataria federal en alusión al legislador panista.

Sheinbaum sugirió que cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México se enteró de presuntas irregularidades en las que habría estado involucrado Federico Döring, pero no dio más detalles al respecto.

“Un día les platico, porque yo fui jefa de gobierno... les podemos platicar”, agregó.

Claudia Sheinbaum insiste en “cero impunidad” y “tope donde tope” contra el huachicol

Claudia Sheinbaum reiteró que en su administración habrá “cero impunidad” en el delito del huachicol, así como que se combatirá “tope donde tope”.

Destacó las recientes detenciones realizadas por la FGR, en conjunto con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Tampico, Tamaulipas.

Sheinbaum dijo que donde se demuestra que existe algún involucramiento de algún funcionario público en el delito de huachicol habrá cero impunidad.

No obstante, resalta que para que puedan proceder las denuncias tiene que haber pruebas suficientes y sólidas para la carpeta de investigación.