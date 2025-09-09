El barco donde viajaba Greta Thunberg hacia la Franja de Gaza fue atacado por un dron hoy lunes 8 de septiembre 2025 en Túnez.

La Flotilla de la Libertad confirmó que el barco fue bombardeado por un dron, provocando un incendio. A bordo viajaban miembros del Comité Directivo de la Flotilla Global Sumud (GSF), incluida Greta Thunberg.

Este no es el primer ataque que sufre Greta Thunberg y activistas; en junio de 2025 también se reportó que fueron secuestrados por fuerzas de Israel, cuando viajaban a bordo del barco Madleen como parte de la operación para enviar ayuda humanitaria a Gaza, en Palestina.

Lo que se sabe del ataque con dron al barco donde viajaba Greta Thuberg rumbo a Gaza

Hoy lunes 8 de septiembre 2025, uno de los barcos principales de la GSF o ‘Flotilla de la Libertad’ denominado ‘Family Boat’, fue atacado directamente como intento de impedir la llegada de ayuda humanitaria a Gaza.

El bote portaba la bandera de Portugal y en él viajaba Greta Thunberg y otros activistas miembros de la GSF.

El incidente fue confirmado por la propia Flotilla de la Libertad, que a través de su cuenta de Instagram informó que todos los tripulantes se encuentran bien.

<u>"</u>La Flotilla Global Sumud (GSF) confirma que uno de los barcos principales, conocido como el “Barco Familiar”, que transportaba a miembros del Comité Directivo de la GSF, fue impactado por un dron. El barco navegaba con bandera portuguesa y todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo". GSF

Asimismo anunció que ya se inició una investigación para tener más detalles del ataque, información que se irá publicando en las redes sociales oficiales de la Flotilla de la Libertad.

No obstante, aseguraron que ningún ataque disuadirá, intimidará o frustrará la misión de Greta Thunberg y activistas de romper el asedio a Gaza.

Flotilla de la Libertad confirma ataque a barco con Greta Thunberg rumbo a Gaza (Vía Instagram)

El video del ataque con dron al barco con Greta Thunberg rumbo a Gaza

La Flotilla de la Libertad compartió el video del momento exacto en que ocurrió el ataque con dron al barco donde viajaba Greta Thunberg.

Con base en la cámara de seguridad, el ataque ocurrió a las 00:29 horas del 9 de septiembre 2025 (tiempo local), en las costas de Túnez en el mar Mediterráneo.

En las imágenes se aprecia que el dron impactó contra uno de los extremos del bote, provocando un destello seguido de humo que empezó a salir por el incendio generado.

En otra toma se observa que en la cubierta del barco un par de personas se encontraban expuestas, y en segundos logran refugiarse al momento de percatarse de la caída del dron.

En los reflejos del barco se aprecia el humo y el fuego generado por el bombardeo con dron.