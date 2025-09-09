Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó un proyecto para revocar el amparo concedido a Elektra de Ricardo Salinas Pliego por un crédito fiscal millonario.

Hace unos meses, la antigua SCJN declaró a la ministra Lenia Batres Guadarrama como “impedida” para tratar asuntos sobre Elektra y Ricardo Salinas Pliego, pues presentaba falta de objetividad para votar.

Pese a que la antigua SCJN la declaró impedida para intervenir en asuntos de Ricardo Salinas Pliego, Lenia Batres busca revocar el amparo concedido contra un crédito fiscal de más de 60 millones de pesos.

Lenia Batres vs Ricardo Salinas Pliego (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Lenia Batres va por amparo concedido a Elektra de Ricardo Salinas Pliegop or crédito fiscal millonario

Este lunes 8 de septiembre, la SCJN determinó que la ministra Lenia Batres puede presentar un proyecto para revocar el amparo concedido a Elektra de Ricardo Salinas Pliego por crédito fiscal millonario.

Según la información, se trata del amparo directo en revisión 3842/2024 que protegió a Elektra de Ricardo Salinas Pliego de no pagar un crédito fiscal de 67 millones 165 mil 827 pesos.

Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN, determinó que Lenia Batres continuará con los asuntos que ya tenía asignados con el fin de aprovechar su conocimiento en cada uno de estos.

Esta decisión ignora la decisión de la vieja SCJN que había declarado a la ministra Lenia Batres como impedida de tratar y votar asuntos relacionados con Ricardo Salinas Pliego por falta de objetividad.

Lenia Batres (SCJN)

SCJN analizará otro amparo concedido a Elektra de Ricardo Salinas Pliego

La ministra Lenia Batres no será la única que presentará un proyecto relacionado a Elektra y Ricardo Salinas Pliego, pues la SCJN decidió que Arístides Rodrigo Guerrero García revisará el amparo de mayor monto concedido a esta empresa.

El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García analizará el amparo concedido a electro contra un crédito fiscal por 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos, que es el de mayor monto que tiene Elektra.