La entrega del Paquete Económico 2026 que estaba planificada para hoy lunes 8 de septiembre a las 5:00 de la tarde en la Cámara de Diputados, fue retrasada y reprogramada; te damos todos los detalles.

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, había notificado que la entrega del Paquete Económico 2026 sería a las 5:00 pm, aunque después se modificó a las 6:00 pm.

Recientemente se informó que la entrega del Paquete Económico 2026 será a las 10:30 pm y, de acuerdo con la información, este retraso estaría relacionado con “por problemas técnicos”.

Entrega del Paquete Económico 2026 será hasta las 10:30 pm

La tarde de este lunes 8 de septiembre, la Cámara de Diputados fue notificada que la entrega del Paquete Económico 2026 de manos de Édgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda, sería reprogramada.

Tanto la Junta de Coordinación Política, como la Comisión de Hacienda, que entregaría el Paquete Económico 2026, fueron notificados que Édgar Amador llegaría a la Cámara de Diputados hasta las 10:30 pm.

El Paquete Económico se entrega año con año al Congreso de la Unión y estos documentos desglosan y anticipan cómo se obtendrán y cómo se gastarán los recursos públicos de México.

De acuerdo con la información, el retraso de la entrega del Paquete Económico 2026 se debe a “problemas técnicos”, aunque no se ha dado más información al respecto.

¿Entrega del Paquete Económico 2026 podría cambiar de día? Esto se sabe

La entrega del Paquete Económico 2026 a la Cámara de Diputados se reprogramó para las 10:30 pm, una hora y media antes de que se cumpla el límite legal para cumplir el trámite.

Según la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la entrega del Paquete Económico 2026 no puede pasar de hoy, pues se estipula que este sea entregado a más tardar el 8 de septiembre de cada año.

La Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre para aprobar el paquete económico 2026 para pasar al Senado y, posteriormente, ser aprobada a más tardar en noviembre de 2025.