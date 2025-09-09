La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró el lunes 8 de septiembre de 2025 las elecciones en Argentina, donde Javier Milei recibió un duro golpe al perder por 14 puntos en la provincia de Buenos Aires.

“Argentina vivió una jornada democrática ejemplar; la libertad y la justicia son derechos de los pueblos. Enhorabuena para nuestro continente", escribió Claudia Sheinbaum en su perfil de X.

Esto, porque los candidatos del gobernador peronista, Axel Kicillof, se impusieron con 47% de los votos contra 33% de los candidatos de Javier Milei, lo que se interpreta como una “una clara derrota” para el presidente argentino.

Argentina vivió una jornada democrática ejemplar; la libertad y la justicia son derechos de los pueblos. Enhorabuena para nuestro continente. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 8, 2025

Información en desarrollo...