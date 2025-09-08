La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevará a cabo su conferencia mañanera de hoy lunes 8 de septiembre 2025 en vivo desde Palacio Nacional.

La Mañanera del Pueblo encabezada por Claudia Sheinbaum dará inicio en punto de las 07:30 desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Hoy lunes 8 de septiembre 2025 se realizará la sección “Humanismo Mexicano y Memoria Histórica”.

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy?

En su conferencia de hoy 8 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum podría pronunciarse por la protección que la FGR ofreció a Gerardo Fernández Noroña.

Igualmente mencionaría el conflicto entre Noroña con comuneros de Tepoztlán por las tierras de su casa en Valle de Atongo.

De nueva cuenta podría mencionar los roces entre Estados Unidos y Venezuela y la amenaza de Donald Trump de derribar aviones venezolanos.

En temas nacionales, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltaría la detención de empresarios y funcionarios implicados en huachicoleo.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum podría ser cuestionada por el rayo que impactó en el Tren Ligero en consecuencia de las fuertes lluvias en CDMX.

Nota en desarrollo. En breve más información...