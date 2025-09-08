El presidente del PRI, Alejandro Moreno, también conocido como Alito Moreno, reaccionó a las porras para la presidenta Claudia Sheinbaum de parte de gobernadores del PRI; “su autoestima lo necesita”, escribió en redes sociales.

El último fin de semana, con motivo de su gira de rendición de cuentas por el primer informe de gobierno, Claudia Sheinbaum estuvo de visita en Durango y Coahuila, donde los gobernadores Esteban Villegas y Manolo Jiménez elogiaron a su administración, gesto que agradeció la presidenta en su conferencia mañanera de hoy 8 de septiembre.

En respuesta, Alito Moreno se dijo un “opositor verdadero” del Gobierno de México y rechazó haber ido a Estados Unidos a pedir una intervención de dicho país en el territorio mexicano; “¡Eso es falso! (...) Yo no hablo mal de México", aseguró.

Alito Moreno en Estados Unidos (@alitomorenoc / Tomada de X)

Alito Moreno dice que el “autoestima” de Claudia Sheinbaum necesita las porras de los gobernadores del PRI

Hoy 8 de septiembre, Alito Moreno respondió al posicionamiento de Claudia Sheinbaum, quien contrastó las porras de los gobernadores del PRI con la “actitud violenta” de Alito Moreno, luego de viajar a Estados Unidos solo para “hacer el ridículo”, según dijo en fechas recientes.

“Es más, va a Estados Unidos a pedir la intervención de Estados Unidos en México. O sea, más vendepatrias no puede haber”. Claudia Sheinbaum

En cuanto a los elogios de los gobernadores Esteban Villegas (Durango) y Manolo Jiménez (Coahuila), esto fue lo que escribió Alito Moreno en sus redes sociales:

“Soy un opositor de verdad, no uno que les acomode. ¿Cómo estará su autoestima que necesitan aplausos para sentirse validados? Qué triste". Alito Moreno

Mientras que en lo respectivo a su viaje a Washigton D.C., el presidente del PRI se desmarcó de lo dicho por Claudia Sheinbaum:

“Presidenta Claudia Sheinbaum, miente cuando me acusa de pedir la intervención de algún gobierno extranjero en México. ¡ESO ES FALSO! Nosotros creemos en la NO intervención, en la autodeterminación de los pueblos y en la solución pacífica de los conflictos. Esa es la política exterior que construyeron los gobiernos del PRI, la que permitió que México recibiera el respeto de todas las naciones del mundo". Alio Moreno

Claudia Sheinbaum recibe porras de gobernadores del PRI en Durango y Coahuila

El pasado fin de semana, Claudia Sheinbaum estuvo de gira por Durango y Coahuila con motivo de su gira de rendición de cuentas, luego del primer informe de gobierno.

En ese contexto, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, se declaró “claudista”:

“La queremos, tiene amigos, siéntase como con su familia y, a pesar de que no somos del mismo partido, yo me identifico con usted y soy claudista, que no se les olvide”. Esteban Villegas

“Me siento orgulloso de tener una Presidenta que ha estado firme contra la guerra arancelaria y que gracias a su postura hemos dejado claro que a México se le respeta”, agregó.

Por su parte, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, dio cuenta de la relación institucional entre ambas partes:

“Recibimos con gusto en Saltillo a nuestra Presidenta. Aquí hacemos lo que nos toca para que Coahuila siga siendo uno de los mejores lugares para vivir.Si le va bien a Coahuila y a México, nos va bien a todos”. Manolo Jiménez

En respuesta, Claudia Sheinbaum agradeció el gesto de los mandatarios y comparó esta situación con la “actitud violenta” de Alito Moreno al acudir a Estados Unidos para pedir la intervención de dicho país en territorio mexicano: