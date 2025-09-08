La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las porras de las gobernadores emanados del PRI; “gobernamos juntos”, expresó la mandataria federal.

Hoy 8 de septiembre, en su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el contraste entre la postura del presidente del PRI, Alejandro Moreno, también conocido como Alito Moreno, y la de los gobernadores de Durango y Coahuila, quienes elogiaron a la presidenta en su última gira por ambos estados.

En este sentido, Claudia Sheinbaum dijo que “llama la atención” la “actitud violenta” del presidente del PRI, a quien criticó por haber ido en fechas recientes a Estados Unidos para pedir la intervención de dicho país en territorio mexicano.

Claudia Sheinbaum afirma que el presidente del PRI “solo se escucha a sí mismo”

Hoy 8 de septiembre, Claudia Sheinbaum destacó los elogios de los gobernadores del PRI en Durango y Coahuila, los cuales contrastan con la “actitud violenta” de Alito Moreno, quien viajó a Estados Unidos solo para “hacer el ridículo”, según dijo en fechas recientes.

“Fíjense que sí llama la atención”, apuntó la presidenta en su conferencia mañanera en Palacio Nacional:

“Que el presidente del PRI, con esta actitud tan violenta, haga declaraciones que solamente él se escucha a sí mismo, porque no creo que muchos lo escuchen, y habla mal del Gobierno de México”. Claudia Sheinbaum

“Es más, va a Estados Unidos a pedir la intervención de Estados Unidos en México. O sea, más vendepatrias no puede haber”, enfatizó la mandataria federal, además de señalar su buena relación con los gobernadores de Durango y Coahuila.

“Y con los gobernadores de Durango y Coahuila hay relación institucional. Colaboración y coordinación. Y pues agradezco obviamente sus palabras”. Claudia Sheinbaum

“Entonces quien sabe qué esté pasando ahí al interior del PRI o del PRIAN, porque también con las gobernadoras de Aguascalientes, Guanajuato y de Querétaro, hay buena relación”, agregó la presidenta, sin dejar de señalar al presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, como el principal exponente del Cártel Inmobiliario en la Ciudad de México (CDMX).

Claudia Sheinbaum recibe porras de gobernadores del PRI en Durango y Coahuila

Tras lo dicho por Claudia Sheinbaum hoy 8 de septiembre, cabe recordar que el último fin de semana, la presidenta estuvo de gira por Durango y Coahuila con motivo de su gira de rendición de cuentas, luego del primer informe de gobierno.

En ese contexto, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, se declaró “claudista”:

“La queremos, tiene amigos, siéntase como con su familia y, a pesar de que no somos del mismo partido, yo me identifico con usted y soy claudista, que no se les olvide”. Esteban Villegas

“Me siento orgulloso de tener una Presidenta que ha estado firme contra la guerra arancelaria y que gracias a su postura hemos dejado claro que a México se le respeta”, agregó.

Por su parte, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, dio cuenta de la relación institucional entre ambas partes: