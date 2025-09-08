La presidenta Claudia Sheinbaum calificó nuevamente a Alito Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como “vendepatrias”, luego de que acudió a Washington D. C., Estados Unidos a denunciar que en México se quiere instaurar una dictadura comunista.

Tras sus reuniones en Washington, Alito Moreno dijo para no va a permitir que en México se instaure una “narcodictadura terrorista y comunista” a fin de que el país siga siendo un México de instituciones, democracia y se respeten los derechos humanos.

Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera de este lunes 8 de septiembre que la actitud de Alito Moreno es violenta y que no representa a otros sino solo se escucha a sí mismo.

Así respondió luego de que gobernadores el PRI como Esteban Villegas y Manolo Jiménez, además de los del Partido Acción Nacional (PAN) y de Movimiento Ciudadano le expresaron su apoyo y se calificaron como “ claudistas ”.

“Llama la atención que el presidente del PRI con esta actitud tan violenta haga declaraciones que la verdad solamente él se escucha a sí mismo, porque no creo que muchos lo escuchen y hable mal del gobierno de México, es más, vaya a Estados Unidos pedir la intervención…. en México, o sea , más vende patrias no puede haber, en cambio, con los gobernadores de oposición tenemos buena relación, particularmente con los del PRI, también con todos… con el gobernador de Durango y de Coahuila hay colaboración institucional… y agradezco sus palabras… quien sabe que esté pasando ahí dentro del PRI o del PRIAN porque también con las gobernadoras de Aguascalientes, de Guanajuato, el de Querétaro, hay buena relación, se trabaja conjuntamente” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

En otras ocasiones, Claudia Sheinbaum ha señalado a Alito Moreno como vendepatrias ya que dijo espera que a México le vaya mal por sus opiniones ante las negociaciones de aranceles ante Estados Unidos.

Ha dicho que es una persona ligada a la corrupción y de malisima fama, ademas de que va a denunciar falsedades a Estado Unidos.

Por el contrario, Claudia Sheinbaum dijo que no se confronta con Estados Unidos y que hay buena relación en distintos temas.

Alito Moreno escribió en su cuenta de X que es falso que que haya pedido la intervención de un gobierno extranjero en México pues dijo que cree en la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos.

Y es que dijo, esa es la política exterior que construyeron los gobiernos del PRI y que permitió que México recibiera el respeto de todo el mundo.

También dijo que él no habla mal de México sino del desastre que dejó el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la complicidad con el crien organizado y la “narcodictadura terrorista y comunista”.

Puso ejemplos como el dinero del narco en campañas de Morena, los campos de guerra en los que se convirtieron los estados gobernados por Morena y la extorsión y corrupción que viven las familias todos los días.

Presidenta @Claudiashein, miente cuando me acusa de pedir la intervención de algún gobierno extranjero en México. ¡ESO ES FALSO!



Nosotros creemos en la NO intervención, en la autodeterminación de los pueblos y en la solución pacífica de los conflictos. Esa es la política… — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 8, 2025

Alejandro Moreno dijo que seguiría exhibiendo la situación de complicidad y que no es vendepatrias.

“Los priistas no somos vendepatrias. Somos mexicanos que amamos a nuestro país y que no nos callamos. Exhibiremos cada crimen, cada traición y cada complicidad” Alito Moreno. PRI

Aunque dijo que es fácil calumniar desde el poder, millones de mexicanos le han encomendado enfrentar a su gobierno que destruye la democracia y las libertades.

Sobre los elogios de gobernadores priístas cuestionó su autoestima para sentir validación con aplausos.