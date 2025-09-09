Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, dio a conocer que la presidenta, Claudia Sheinbaum, visitará la entidad el próximo 14 de septiembre como parte de su gira del Primer Informe de Gobierno.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla declaró que, a pesar de que no se tiene la entidad, la presidenta se encargará de destacar las acciones que se han efectuado durante este primer año, en temas de infraestructura hospitalaria, carretera y la tecnificación del distrito de riego 020 Morelia-Queréndaro.

Bedolla reveló que esta sería la quinta visita de Sheinbaum a Michoacán, pues el 24 de noviembre estuvo en el municipio de Álvaro Obregón, el 8 y 9 de diciembre en Cuitzeo, Salvador Escalante y Taretan, el 5 de abril en Paracho, y el 28 de junio en Aquila; por lo que será un momento único y muy esperado por los ciudadanos de la región.