La Comisión de Relaciones Exteriores presentó ante el congreso de Perú una propuesta para que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sea declarada persona non grata en dicho país; moción fue aprobada.

La decisión de la comisión del congreso de Perú es debido a Pedro Castillo, su ex presidente, arrestado en diciembre de 2022 debido a un fallido autogolpe de Estado.

Si bien el golpe de Estado de Pedro Castillo falló, el mismo derivó en la tensión de relaciones con México por el apoyo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien desconoció el gobierno de Dina Boluarte.

Congreso de Perú avanza en declarar a Claudia Sheinbaum como persona non grata

Tal como informó el congreso de Perú, durante la sesión de hoy lunes 8 de septiembre se aprobó la moción que busca declarar a Claudia Sheinbaum como persona non grata en el país.

Acorde con lo señalado, la propuesta fue aprobada con 12 votos a favor y 6 en contra, por lo que será ratificada por el pleno del congreso de Perú y de aprobarse, se remitirá el acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Perú pretende declarar persona non grata a Claudia Sheinbaum debido a sus declaraciones, como afirmó el vicepresidente de la comisión, Ernesto Bustamante, quien argumentó que la mandataria mexicana se refirió a Pedro Castillo como legítimo presidente.

Fueron los legisladores peruanos Maricarmen Alva Prieto y Patricia Juárez, junto a Ernesto Bustamante quienes presentaron la iniciativa debido a que consideran como conducta hostil de parte de Claudia Sheinbaum hacia Perú.

Sin embargo, en el debate, congresistas como Alex Flores señalaron que las expresiones de Claudia Sheinbaum deben interpretarse como opiniones personales y no actos de injerencia por las cuales se le deba declarar persona non grata.

Perú propone declarar a Claudia Sheinbaum como persona non grata (Congreso de Perú vía X)

