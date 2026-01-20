El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó el traslado de 37 capos del narcotráfico a Estados Unidos.

Entre ellos se encontraba Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, persona vinculada al Cártel de los Beltrán Leyva.

¿Quién es Juan Pablo Bastidas Erenas alias “Payo Zurita”?

Juan Pablo Bastidas Erenas es un operador logístico del Cártel de los Beltrán Leyva.

Investigaciones señalan que previo a su tetención trabajaba bajo las órdenes de Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro” y Óscar Manuel Gastélum Iribe, alias “El Músico”, ambos líderes de la organización.

Detienen a dos miembros del Cártel de los Beltrán Leyva. (Redes sociales)

El 29 de mayo de 2025 fue confirmada la detención de “Payo Zurita” por el Gabinete de Seguridad Federal; contaba con una orden de aprehensión por tráfico de fentanilo y metanfetamina.

Fue ubicado en un inmueble de la colonia Jardines del Bosque en Los Mochis, en Sinaloa.

Registros del expediente de la Corte del Distrito Sur de California revelan que Bastidas Erenas tiene cargos imputados por:

Conspiración para poseer cocaína con fines de distribución

Conspiración internacional para traficar cocaína

“Payo Zurita” fue mencionado como persona en una acisación prioritaria de la Corte del Distrito Sur de California en abril de 2023.

En diciembre del mismo año su nombre fue colocado en la lista negra de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC).

¿Cuántos años tiene Juan Pablo Bastidas Erenas? “Payo Zurita”

No hay datos que confirmen la edad o fecha de nacimiento de “Payo Zurita”.

¿Quién es la esposa de Juan Pablo Bastidas Erenas?

Medios no señalan aspectos de la vida privada de “Payo Zurita”.

¿Quiénes son los hijos de Juan Pablo Bastidas Erenas? “Payo Zurita”

Se desconoce si “Payo Zurita” es padre de familia.

¿Qué estudió Juan Pablo Bastidas Erenas?

Se desconoce el grado de estudios de “Payo Zurita”.

¿En qué ha trabajado Juan Pablo Bastidas Erenas?

Dentro del Cártel de los Beltrán Leyva, “Payo Zurita” era el operador logístico de la organización.

Investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos revelan que Bastidas Erenas también tiene vínculos con los hermanos Alfonso y René Arzate García.

Estos últimos son operadores afines a Ismael “El Mayo” Zambada en Baja California.

Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, entre los 37 capos trasladados a Estados Unidos

La mañana del 20 de enero de 2026, autoridades mexicanas coordinaron el traslado de 37 operadores criminales a distintas cárceles de Estados Unidos ubicadas en:

Washington

Houston

Nueva York

Pensilvania

San Antonio

San Diego

De acuerdo con Omar García Harfuch, no se podrá solicitar la pena de muerte para los criminales trasladados.

Con este envío suman 92 capos del narcotráfico que han sido llevados a Estados Unidos; entre los más destacados se encuentran: