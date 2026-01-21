La fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó como una “victoria histórica” la entrega de 37 capos realizada por el gobierno de México, al destacar que se trata de un logro de la estrategia impulsada por el presidente Donald Trump.

“Es otro logro histórico en la misión de la Administración Trump para desmantelar los cárteles” Pam Bondi

La acción coordinada por Omar García Harfuch, que incluyó líderes de cárteles como el de Sinaloa y el CJNG, fue reconocida también por el embajador Ronald Johnson y el director del FBI, Kash Patel, quienes subrayaron la cooperación bilateral para desmantelar redes criminales.

Pam Bondi presume entrega de 37 capos desde México como logro de Trump

El 20 de enero de 2026, el Gabinete de Seguridad -encabezado por Omar García Harfuch-, entregó a las autoridades de Estados Unidos un grupo de 37 capos de diversos grupos del narcotráfico, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

México entregó 37 capos a Estados Unidos (Eduardo Díaz)

A un día de la acción, la fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, reconoció los hechos y los presumió como un logro de la estrategia implementada por el presidente Donald Trump.

Lo anterior debido a que se trata de una victoria histórica para desmantelar a los grupos criminales que operan a lo largo del territorio mexicano.

“Estos 37 miembros de cárteles, incluidos terroristas del Cártel de Sinaloa, el CJNG y otros, ahora pagarán por sus crímenes contra el pueblo estadounidense en territorio estadounidense” Pam Bondi

Tras garantizar que los 37 capos pagarán por sus actos, Pam Bondi extendió un agradecimiento al gobierno de México por las labores de cooperación que han permitido la entrega de criminales.

De la misma forma, Pam Bondi indicó que se puede garantizar que se buscará hacer una “justicia rápida e integral” en los casos de los líderes delincuenciales que insistió, han “atacado al pueblo estadounidense” por años.

Ronald Johnson también reconoció la entrega de 37 capos desde México

En sintonía con las declaraciones de Pam Bondi en torno a la entrega de 37 capos desde México, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, reconoció la acción como una muestra de la cooperación bilateral.

A través de redes sociales, el embajador indicó que la entrega de los jefes criminales se ejecutó con la intención de que hagan frente a las autoridades y la justicia de Estados Unidos.

Ronald Johnson reconoce entrega de 37 capos (@USAmbMex/X)

En el mismo sentido, refirió que la trasferencia dejó en claro que prevalece la voluntad de colaboración entre los gobiernos de México y Estados Unidos, para desmantelar las redes de cárteles y grupos del narco.

En tanto, Kash Patel, director del FBI, se sumó al reconocimiento al presidente Donald Trump, debido a que aseguró que fue un gran logro de la administración que encabeza.