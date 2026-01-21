El Departamento de Justicia de Estados Unidos se comprometió a no solicitar la pena de muerte contra los 37 capos mexicanos extraditados recientemente, como parte de un acuerdo diplomático previo con el Gobierno de México.

El pasado 20 de enero de 2026, México envió a Estados Unidos a 37 integrantes de alto perfil de organizaciones criminales para enfrentar procesos judiciales por delitos como narcotráfico, trata de personas y narcoterrorismo, entre otros.

Tercer envío de capos mexicanos a Estados Unidos

Este traslado representa el tercer envío masivo de líderes criminales de alto nivel realizado por México hacia Estados Unidos. Los extraditados estarían vinculados con organizaciones como:

Cártel de Sinaloa

Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Cártel del Noreste (CDN)

Cártel del Golfo

Grupo criminal La Línea

La antigua Organización Beltrán Leyva

De acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal, los acusados podrían enfrentar penas de cadena perpetua o sentencias mínimas de 20 años de prisión, pero no la pena de muerte.

Departamento de Justicia de EU garantizó no aplicar la pena de muerte para concretar la extradición

El diario estadounidense cita a fuentes del Departamento de Justicia y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quienes confirmaron que el Gobierno mexicano condicionó este tercer envío a que Washington garantizara que los fiscales federales no solicitarían la pena de muerte contra ninguno de los extraditados.

Este acuerdo quedó establecido mediante notas diplomáticas intercambiadas previamente, lo que coincide con lo declarado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia mañanera del miércoles 21 de enero, donde describió el proceso como parte de un entendimiento bilateral.

Además, la mandataria aclaró que el traslado se realizó a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero tras un análisis soberano del Estado mexicano.

“Es algo que viene de los grupos del entendimiento bilateral y, en este caso, fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ahí se analiza cada uno de los casos y, una vez que se toma la decisión, entonces se realiza el envío” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Tratado de Extradición respalda el acuerdo entre México y Estados Unidos

El compromiso de no imponer la pena de muerte también se sustenta en el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, firmado en 1978, el cual establece que el país solicitante debe ofrecer garantías diplomáticas de que la pena de muerte no será aplicada o ejecutada.

En este contexto, el Departamento de Justicia estadounidense difundió la lista oficial de los 37 capos extraditados, detallando qué acusados podrían enfrentar cadena perpetua o sentencias mínimas de 20 años, dependiendo de cada caso.

Embajador de Estados Unidos en México destaca colaboración histórica tras tercer envió de 37 capos mexicanos

Por su parte, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, calificó este tercer envío como una muestra de la “voluntad compartida de desmantelar las redes de cárteles y grupos narcoterroristas”.

El diplomático subrayó que, desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y con la presidencia de Claudia Sheinbaum, la cooperación bilateral en materia de seguridad ha sido histórica.