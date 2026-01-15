Autoridades detuvieron a Daniel Alfredo ‘N’ alias “El Cubano”, líder de una célula del Cártel de Sinaloa y señalado por narcotráfico en Estados Unidos.

“El Cubano” fue detenido en Mazatlán, Sinaloa el 14 de enero de 2026, por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; era buscado por el FBI.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Daniel Alfredo “N”, quien operaba en Sinaloa y Chihuahua.

“El Cubano” es señalado de ser el principal operador del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

(X/@GabSeguridadMX)

Daniel Alfredo ‘N’ era líder de una célula relacionada con el Cártel de Sinaloa, que producía y transportaba drogas sintéticas a Estados Unidos.

Además, “El Cubano” está relacionado con operaciones de lavado de dinero y era considerado como uno de los principales objetivos del Cártel de Sinaloa.

El detenido cuéntala con una orden de detención con fines de extradición por:

  • Delitos contra la salud
  • Operación de recursos de procedencia ilícita
  • Delincuencia organizada

Daniel Alfredo ‘N’ es requerido por el FBI, por lo que podría ser extraditado a Estados Unidos en las siguientes meses.

(Semar)

“El Cubano” o “El 23″ fue trasladado a la CDMX

Autoridades trasladaron a “El Cubano” o también conocido como “El 23″ a la ciudad de México, donde seguirá su proceso en prisión.

La detención de “El Cubano” es descrita por las autoridades como un golpe importante al Cártel de Sinaloa y a las organizaciones transnacionales de tráfico de drogas.

Los organismos de seguridad detuvieron a diversos operadores del Cártel de Sinaloa en las últimas semanas del 2025, como es el caso de:

  • Mario ‘N’ alias El Niño’ suegro de Iván Archivaldo Guzmán
  • Mario Alfredo ‘N’ ‘El 7′ cuñado de Iván Archivaldo Guzmán
  • Alan ‘N’ operador de Los Chupitos
  • Pedro ‘N’ alias ‘El señor de las sillas’