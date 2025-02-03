El lunes 3 de febrero, se informó sobre la detención de Ricardo González Sauceda, El Ricky, líder del Cártel del Noreste; te decimos quién es él.

El Cártel del Noreste es uno de los principales grupos generadores de violencia que opera en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.

Pero ¿quién es Ricardo González Sauceda, El Ricky? Te decimos todo lo que sabemos sobre el líder del Cártel del Noreste que fue detenido en Tamaulipas.

¿Quién es Ricardo González Sauceda, El Ricky?

Ricardo González Sauceda, El Ricky, líder del Cártel del Noreste, fue detenido en Tamaulipas, según lo informó Omar García Harfuch.

De acuerdo con la información, Ricardo González Sauceda, El Ricky, tiene por lo menos dos órdenes de aprehensión vigentes y es autor intelectual de:

Extorsiones

Homicidios

Ataques a policías

Lavado de dinero

¿Quién es Ricardo González Sauceda, El Ricky? (redes sociales)

¿Qué edad tiene Ricardo González Sauceda, El Ricky?

De acuerdo con diversos medios de comunicación, Ricardo González Sauceda, El Ricky, tiene 27 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Ricardo González Sauceda, El Ricky?

Dado que la fecha de nacimiento de Ricardo González Sauceda, El Ricky, es desconocida, también se desconoce su signo zodiacal.

¿Ricardo González Sauceda, El Ricky está casado?

El estado civil de Ricardo González Sauceda, El Ricky, es desconocido.

¿Ricardo González Sauceda, El Ricky, tiene hijos?

Tampoco se sabe si Ricardo González Sauceda, El Ricky, tiene hijos o no.

¿Qué estudió Ricardo González Sauceda, El Ricky?

La trayectoria académica de Ricardo González Sauceda, El Ricky, es desconocida.

¿Cuál es la trayectoria de Ricardo González Sauceda, El Ricky?

Ricardo González Sauceda, El Ricky, es señalado como uno de los generadores de violencia en México, principalmente en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

De acuerdo con investigaciones, en 17 de agosto de 2024, Ricardo González Sauceda, El Ricky, coordinó un ataque en Nuevo Laredo, que tuvo como consecuencia:

Dos militares muertos

Cinco militares heridos

Asimismo, en 2022, Ricardo González Sauceda, El Ricky, estuvo involucrado en el asesinato de seis elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León.

Ricardo González Sauceda, El Ricky, líder del Cártel del Noreste fue detenido

Este lunes 3 de febrero, Omar García Harfuch informó sobre la detención de Ricardo González Sauceda, El Ricky, identificado como el líder del Cártel del Noreste.

La detención de Ricardo González Sauceda, El Ricky, se dio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante un operativo donde participaron:

Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)

Secretaría de Marina (Semar)

Fiscalía General de la República (FGR)

En una operación encabezada por

Guardia Nacional (GN)

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SPC)

Ricardo González Sauceda, El Ricky, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal y continuará con las indagatorias subsecuentes.