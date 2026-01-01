En el último día de 2025, autoridades federales confirmaron la detención de Pedro Inzunza Noriega “el Sagitario”, señalado como operador cercano de Fausto Isidro Meza, alias “El Chapo Isidro”, en la capital de Sinaloa.

Se sabe que Fausto Isidro Meza asumió el control de la organización criminal de “Los Beltrán Leyva” tras la caída de sus lideres, siendo desde entonces responsable de la producción de fentanilo, metanfetamina, heroína, entre otras.

¿Quién es Pedro Inzunza Noriega “el Sagitario”?

Pedro Inzunza Noriega, también conocido como “El Sagitario” o “El Señor de la Silla”, era uno de los hombres de confianza de Fausto Isidro Meza alias “El Chapo Isidro”, cabecilla de “Los Beltrán Leyva”.

¿Quién es el Chapo Isidro? (Especial)

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Pedro Inzunza Noriega “el Sagitario” es responsable de coordinar el tráfico de drogas sintéticas y tradicionales como fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína.

De igual manera, se le atribuyen delitos graves por sus operaciones junto a Fausto Isidro Meza, lo que incluye cargos por:

Narcoterrorismo

Lavado de dinero

Narcotráfico

¿Cuántos años tiene Pedro Inzunza Noriega “el Sagitario”?

Pedro Inzunza Noriega “el Sagitario” contaba con 62 años al momento de su detención el 31 de diciembre 2025.

¿Quién es la esposa de Pedro Inzunza Noriega “el Sagitario”?

No hay información confiable sobre la identidad de la esposa de Pedro Inzunza Noriega “el Sagitario”, por lo que no se conoce quién es.

¿Quiénes son los hijos de Pedro Inzunza Noriega “el Sagitario”?

Un mes antes de efectuarse la detención de Pedro Inzunza Noriega “el Sagitario”, uno de sus hijos, Pedro Insunza Coronel, alias “El Pichón”, fue abatido durante un operativo registrado el 30 de noviembre de 2025 en Sinaloa.

Abaten a Pedro Inzunza Coronel, “el Pichón” durante enfrentamiento en Choix; detienen a 2 y aseguran armas y drogas (Especial )

¿Cuál es el último grado de estudios de Pedro Inzunza Noriega “el Sagitario”?

Se desconoce cuál es el último grado de estudios de Pedro Inzunza Noriega “el Sagitario”.

Según personas que se identificaron como allegados de Pedro Inzunza Noriega, “el Sagitario” estudió en la Escuela Secundaria Federal No. 1 de Sinaloa.

¿Cuál era el trabajo de Pedro Inzunza Noriega “el Sagitario”?

Los reportes refieren que Pedro Inzunza Noriega “el Sagitario” se desempeñaba como una figura clave en el tráfico de drogas sintéticas bajo la estructura de una célula criminal de los Beltrán Leyva.

Bajo su liderazgo, la organización de Fausto Isidro Meza “El Chapo Isidro” fortaleció sus operaciones enfocadas en la distribución de drogas sintéticas, particularmente el fentanilo.

Pedro Inzunza Noriega “el Sagitario” (Especial)

Pedro Inzunza Noriega “el Sagitario” fue trasladado a la CDMX para quedar a disposición de la FEMDO

La tarde del 31 de diciembre 2025 se dio a conocer la detención de Pedro Inzunza Noriega “el Sagitario”, durante un operativo desplegado en una vivienda de la colonia Guadalupe, en el corazón de Culiacán.

Los reportes refieren que un Juez Federal otorgó una orden de cateo contra dicho domicilio, en el cual fue asegurado Pedro Inzunza Noriega “el Sagitario” en compañía de otras tres personas.

De igual manera, en el lugar las autoridades decomisaron:

Armas de fuego

Cartuchos

Sustancias ilícitas

Por lo anterior, los detenidos fueron trasladadas vía aérea por elementos de la Semar a la Ciudad de México (CDMX), donde quedarán a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).