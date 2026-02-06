Cae en Sonora “El Nido”, presunto líder de red de drogas a Estados Unidos.

Este jueves 5 de febrero se confirmó la detención en Nogales, Sonora, de Rubén Orlando "N", apodado “El Nido”, de nacionalidad estadounidense-mexicana.

En un operación “quirúrgica” llevada a cabo por la inteligencia naval del Grupo de Operaciones Especiales de la Marina de México, se logró detener a “El Nido” en Sonora.

La Secretaría de Marina confirmó que “El Nido” es buscado por la DEA y acusado de ser el presunto líder de una red de tráfico de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos.

Rubén Orlando “N” ha sido señalado por las autoridades de México de ser líder de una célula independiente al Cártel de Sinaloa.

El operativo lo realizó el Gabinete de Seguridad en coordinación con personal de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.

Junto a la caída de “El Nido”, también se logró la detención de:

José Raúl Santamaría Arvizu, “ El Santa” (segundo al mando de dicha célula)

José Román Santamaría Ramírez

Durante el operativo se catearon tres inmuebles y se aseguraron:

Un arma larga

Cartuchos útiles

Cargadores

30 pastillas color azul características similares a droga sintéticos

5 vehículos

11 teléfonos celulares

3 tabletas

Documentación de carácter administrativo y financiero

Tanto los detenidos y objetos que se incautaron en el operativo fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Esto para dar seguimiento a las carpetas de investigación y definir su situación jurídica.