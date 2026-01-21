El gobierno de México dio a conocer el martes 20 de enero que José Gerardo Álvarez Vázquez, alias “El Indio”, fue trasladado a Estados Unidos.

“El Indio”, integrante del Cártel de los Beltrán Leyva, se encontraba detenido desde 2010, cumpliendo una sentencia de 20 años por delitos relacionados al narcotráfico.

¿Quién es José Gerardo Álvarez Vázquez? “El Indio” fue trasladado a Estados Unidos

José Gerardo Álvarez Vázquez, alias “El Indio”, es un líder criminal vinculado con el Cártel de los Beltrán Leyva.

Era buscado por las autoridades de Estados Unidos, quienes lo señalan como responsable por delitos de narcotráfico.

José Gerardo Álvarez Vázquez, alias “El Indio” (Proceso)

¿Qué edad tiene José Gerardo Álvarez Vázquez?

José Gerardo Álvarez Vázquez, alias “El Indio”, nació el 24 de febrero de 1965, por lo que actualmente tiene 60 años de edad.

¿Quién es la esposa de José Gerardo Álvarez Vázquez?

De acuerdo con la información, actualmente José Gerardo Álvarez Vázquez se encuentra soltero.

¿Cuántos hijos tiene José Gerardo Álvarez Vázquez?

Se desconoce cuántos hijos tiene José Gerardo Álvarez Vázquez.

¿Qué estudió José Gerardo Álvarez Vázquez?

Se desconoce cuál fue el último grado de estudios de José Gerardo Álvarez Vázquez, alias “El Indio”.

¿En qué ha trabajado José Gerardo Álvarez Vázquez?

Con información de las propias autoridades, José Gerardo Álvarez Vázquez se desempeñó como uno de los principales operadores del Cártel de los Beltrán Leyva.

Es señalado de coordinar las relaciones con cárteles de Centro y Sudamérica para el tráfico de drogas.

Sus operaciones se encontraban en el Estado de México, Guerrero y Morelos, en donde era el principal responsable de la venta y tráfico de drogas en diversos municipios.

José Gerardo Álvarez Vázquez, “El Indio”, fue trasladado a Estados Unidos

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer que el 20 de enero de 2026 fueron trasladados 37 capos del narcotráfico a Estados Unidos.

Entre el listado se encuentra José Gerardo Álvarez Vázquez, “El Indio”, sin que se haya revelado hasta el momento la Corte Federal a la que fue trasladado.