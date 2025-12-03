La terna que envió la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Senadores para elegir a quien estará al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), será discutida hoy, miércoles 3 de diciembre.

De acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, su terna está compuesta solo de candidatas pues, considera, “es tiempo de mujeres”.

“Ya envié la terna, son tres mujeres, ya lo van a dar a conocer en un rato…Es tiempo de mujeres” Claudia Sheinbaum

Cabe señalar que las y los legisladores están citados a las 11:00 horas del 3 de diciembre en la Cámara de Senadores para iniciar con la discusión y, de ser el caso, designación de la nueva fiscal.

¿Quiénes son las mujeres que forman parte de la terna de Claudia Sheinbaum a la FGR?

Claudia Sheinbaum compartió que la terna que envió a la Cámara de Senadores para designar al titular de la FGR está compuesta únicamente por mujeres.

Si bien no aclaró quiénes son las aspirantes a fiscal general, Andrea Chávez, senadora por Morena, compartió con Azucena Uresti que las mujeres que forman parte de la terna son:

Asimismo, señaló que si bien “su corazón está con una propuesta”, esperará a conocer los proyectos de cada aspirante que se presentarán en la Cámara de Senadores.

¿Quiénes son los aspirantes a la FGR que quedaron fuera de la primera terna de Claudia Sheinbaum?

La lista de 10 aspirantes que la Cámara de Senadores envió a la Presidencia de la República fue una lista en paridad, con 5 candidatos y 5 candidatas.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum anunció que su terna está compuesta de sólo mujeres, por lo que quedaron fuera los 5 hombres aspirantes a encabezar la FGR.

Los 7 candidatos que no fueron considerados en la terna de la presidencia son: