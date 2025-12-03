El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda Hoeflich, informó que su bancada aún no define el sentido de su voto respecto a la terna presentada por la Presidenta de la República para elegir a la nueva titular de la FGR. La decisión dependerá de que se acepte íntegramente el decálogo de compromisos que MC entregó al grupo mayoritario.

El senador señaló que, pese a ello, no hay duda de que Ernestina Godoy será la próxima fiscal, pues se trata de una determinación asumida por la Presidenta y respaldada por la mayoría en el Senado.

MC condiciona su voto y pide compromisos claros para la Fiscalía

Clemente Castañeda explicó que, ante una decisión prácticamente tomada, MC busca “asegurar beneficios para la institución y para la población”. Entre los puntos del decálogo, detalló que buscan compromisos en temas como:

Reducir la impunidad

Mejorar la atención a víctimas

Garantizar el uso excepcional de la prisión preventiva oficiosa

Evitar el uso político de la justicia

Nos interesa que lo lea Ernestina Godoy, porque es quien será la titular de la Fiscalía. Podemos recibir respuestas de las otras aspirantes, pero necesitamos el compromiso de quien encabezará la institución. Clemente Castañeda

En caso de que el documento no sea aceptado en su totalidad, Clemente Castañeda indicó que MC evaluará internamente su voto, aunque reiteró que el compromiso con los 10 puntos es indispensable.

Clemente Castañeda rechaza intervención extranjera

Por otra parte, el senador también respondió a las declaraciones de Donald Trump, quien afirmó que cualquier país de América podría ser sujeto de intervención si existe tráfico de drogas.

Clemente Castañeda calificó la postura de Trump como una reacción típica “cuando huele debilidades” y sostuvo que MC mantendrá una postura firme: