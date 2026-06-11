Maná tendrá un concierto en el Estadio GNP en diciembre y a continuación te mostramos fecha, boletos y preventa del esperado show.

El grupo mexicano tendrá una gira por Latinoamérica y cerrará con un concierto en la CDMX el:

Fecha: jueves 17 de diciembre

Lugar: Estadio GNP Seguros CDMX

Venta Beyond: 15 de junio a las 9:00 am

Preventa Priority: 16 de junio a las 9:00 am

Preventa Banamex: 17 de junio a las 11:00 am

Venta General: 18 de junio a las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Maná el Estadio GNP Seguros: precio de los boletos

“Vivir sin Aire Tour” de Maná llegará al Estadio GNP Seguros el 17 de diciembre de 2026 y los boletos estarán a la venta en Ticketmaster y taquillas del recinto.

Los precios de los boletos de Maná aún no están disponibles, pero los precios podrían oscilar entre 800 y 3 mil pesos.

Maná tendrá un concierto en el Estadio GNP Seguros (X/@ocesa )

Maná regresa a los escenarios tras su presentación con Dua Lipa y su participación en la inauguración del Mundial 2026.

El Estadio GNP Seguros se ubica en Viaducto Río de la Piedad en la colonia Granjas México en la alcaldía Iztacalco.

Maná tendrá cinco conciertos en Latinoamérica

“Vivir sin Aire Tour” es la gira de Maná la cual inició en mayo en Estados Unidos con 21 conciertos que terminan en noviembre de 2026.

Maná anunció 6 conciertos en Latinoamérica, los cuales cierran con un concierto en el Estadio GNP Seguros en la CDMX:

Bogotá: 28 de noviembre Lima: 2 de diciembre Santiago de Chile: 5 de diciembre Buenos Aires: 10 de diciembre CDMX: 17 de diciembre

Fans de Maná han pedido que incluyan en su gira países como Brasil y Paraguay, por lo que el grupo no descarta extender su gira en 2027 con más fechas.