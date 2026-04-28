Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reveló la zona donde Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, coordinaba operaciones del CJNG.

“El Jardinero” operaba corredores criminales estratégicos en el occidente y centro del país, en donde extendía su influencia al oriente del estado de Michoacán.

La zona de influencia de “El Jardinero” abarcaba principalmente Nayarit, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y municipios estratégicos de Jalisco, además de corredores de Tlaxcala, con conexiones en Puebla.

Omar García Harfuch informó las zonas de influencia de “El Jardinero donde coordinaba operaciones del CJNG

En conferencia de prensa, Omar García Harfuch destacó que “El Jardinero” operaba una red criminal que cometía delitos de secuestro, robo de combustibles, homicidio, tráfico de armas, despojo de propiedades y extorsión.

“El Jardinero” mantenía control criminal sobre corredores logísticos estratégicos en el occidente y centro de México.

Particularmente en la zona norte del estado de Jalisco, con proyección hacia Nayarit, Sinaloa, Durango y Zacatecas, así como rutas que alcanzaban Bahía de Banderas y nuevo Vallarta.

Extendía su influencia hacia el oriente de Michoacán, colindancias con Guerrero y corredores de movilidad en Tlaxcala, con conexión hacia Puebla.

Desde donde articuló una red criminal con amplio control operativo y territorial que generó violencia en distintas regiones del país.

“El sujeto mantenía control criminales sobre corredores en la zona norte de Jalisco, con proyección a los estados de Nayarit, Durango y Zacatecas además de que extendía su influencia al oriente de Michoacán y corredores de movilidad en Tlaxcala con conexión hacia Puebla, en donde coordinaba esquemas de extorsión contra personas, empresas de autotransporte y carga comercial” Omar García Harfuch

“El Jardinero” lideraba un esquema delictivo sistemático de extorsión

“El Jardinero” es señalado como responsable de coordinar durante más de dos décadas la producción y trasiego de drogas, supervisar laboratorios clandestinos y controlar rutas logísticas hacia Estados Unidos.

Controló las pistas de aterrizaje en rutas logísticas que conectan Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y municipios estratégicos de Jalisco.

Además del tráfico de drogas hacia distintos puntos de Estados Unidos, esta estructura obtenía recursos ilícitos mediante:

Narcomenudeo

Comercialización ilegal de hidrocarburos

Secuestro

Homicidio

Tráfico de armas

Despojo de propiedades

Extorsión

Omar García Harfuch expuso que la detención de “El Jardinero” representa un golpe contundente al delito de extorsión en las carreteras.

Y es que lideraba un esquema delictivo sistemático de extorsión en contra empresas de transporte y comercio en estados como Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Michoacán.

“El Jardinero” exigía que cada unidad que ingresará o transitará por determinadas rutas tenía que ser reportada.

De esta manera imponía pagos periódicos, ofreciendo una supuesta protección en rutas ilegales.