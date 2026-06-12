Salma Hayek compartió un mensaje en redes sociales tras fungir como embajadora oficial de la FIFA en México por la inauguración del Mundial 2026:

“La energía y el sentido de comunidad que se vivieron ayer es un recordatorio de que el futbol nos une a todos. Me siento muy afortunada y feliz de haber sido parte de este histórico evento”. Salma Hayek, actriz mexicana

Las palabras de la actriz surgen después de que fuera criticada por, supuestamente, haber ido en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque la actriz originaria de Coatzacoalcos no hizo referencia a la polémica en su mensaje, sí dejó en claro que su nacionalidad y amor por el futbol le permitieron vivir “el honor más grande” de su vida.

Por su parte, la mandataria desmintió en conferencia mañanera que Salma Hayek haya ido a la inauguración del Mundial 2026 en su nombre.

Así fue la participación de Salma Hayek en la inauguración del Mundial 2026

El mensaje de la actriz venía acompañado de una serie de fotografías en las que compartía con sus seguidores los mejores momentos que vivió durante la inauguración.

En algunas de las imágenes Salma Hayek sale acompañada de artistas como Belinda, Alejandro Fernández y el grupo Maná.

Salma Hayek y Belinda (Captura de video)

En su mensaje como embajadora de la FIFA, Hayek habló del orgullo que es para México el recibir un Mundial por tercera ocasión, acontecimiento al que se refirió como “histórico”.

A su vez, le dio la bienvenida y felicitó a las Selecciones que clasificaron para esta edición de la justa mundialista, mientras que a lo largo de la ceremonia y partido estuvo acompañada por miembros de la FIFA.

Cabe destacar que la federación nombró a tres embajadores globales, uno por cada sede del Mundial 2026.

En el caso de México, Salma Hayek fue la elegida mientras que en Estados Unidos y Canadá fueron:

Matthew McConaughey, actor estadounidense

Will Arnett, actor canadiense