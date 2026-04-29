La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recibió una carta que puso en la mira a Audias Pérez Silva, 'El Jardinero', cuando era jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Nayarit.

Esta carta, firmada por “un amigo”, fue enviada en diciembre de 2021 por un hombre que afirmó hacer la denuncia a la Sedena ante el incremento de la violencia ejercida por el líder criminal.

“Acudo a ustedes porque esta persona últimamente se ha vuelto muy violento, trae muchas presiones y nos ha amenazado en querernos matar si le pasa algo… estos abusos me han dado el valor para acudir a ustedes” Carta a la Sedena

Cercano a ‘El Jardinero’ lo puso en la mira por violencia en carta para la Sedena

De acuerdo con el periodista José Luis Montenegro, el 17 de diciembre de 2021 una carta fue enviada una carta a la Sedena por un hombre que se describió como cercano a ‘El Jardinero’, para denunciarlo.

En esta carta señala a Audias Pérez como el “principal cabecilla” en Nayarit del CJNG y lo señala de delitos como venta de drogas y cobro de piso a quien decidió denunciar por acciones violentas cometidas contra sus compañeros.

“Ha estado pegando a los que lo acompañamos por cualquier cosa y ha llegado a matar a algunos compañeros según él que no hacen lo que les dice, estos abusos me han dado el valor para acudir a ustedes y también ante de que me toque”. Carta a la Sedena

Asimismo, la carta señala que el autor es un hombre cercano a él a quien le tiene la confianza para incluso acompañarlo en ruines con otros líderes delictivos del CJNG como:

José Luis Amador Madera, quien supuestamente controlaba Acaponeta

“El Chicotillo”, quien supuestamente controlaba el municipio de La Yesca

Ismael Espinoza Tortoledo alias “El Pollo”, presunto operador de Santiago Ixcuintla

“El Chipil”, que presuntamente controlaba Tuxpan y Ruiz

“El Carrillo”, que supuestamente controlaba El Nayar

“El Cachorro”, que supuestamente controlaba Tepic y Jalisco

“La Paula Omar García”, que presuntamente controlaba Compostela

“El Güero Silva”, que presuntamente controlaba Jala

“El trancas”, que supuestamente controlaba Amatlán Ahuacatlán

“Jony Jumper”, que supuestamente controlaba Ixtlán del Río

Jaime Gabriel Romero Montejo, “El Comandante Jimmy”, quien supuestamente controlaba Bahía de Banderas.

“Esta personas tiene controlado todo el estado por miedo de sus colaboradores, los conozco porque soy muy allegado a él y me tiene confianza” Carta a la Sedena

Carta sobre 'El Jardinero' (@montenegrojluis / X)

Carta sobre 'El Jardinero' (@montenegrojluis / X)

Cercano a ‘El Jardinero’ compartió información relevante a Sedena sobre operador de CJNG

Por otra parte, el informante compartió en dicha carta información relevante sobre ‘El Jardinero’, como la ubicación de sus domicilios en Jalisco, Nayarit y Michoacán.

Según el mismo informante, ‘El Jardinero’ contaba con varias propiedades ubicadas en los municipios de Michoacán:

Naranjo de Chila

Aguililla

Huetamo

Así como:

una casa en la Calle Gustavo Díaz Ordáz “64 o 604” de la colonia El Pinar

una casa en la calle Dr Javier López Ferrer de la Colonia deportiva, Michoacán

un rancho ubicado en el km 133 de la carretera federal Guadalajara- Tepic en Ixtlán del Río, Nayarit

un rancho llamado “El Dorado”, ubicado en Ahuatlán, Nayarit, sobre la carretera estatal Ahiatlán- Amatlán.

A pesar de dicha información reportada en diciembre de 2021, ‘El Jardinero’ pudo operar en Nayarit hasta el 17 de abril de 2026, cuando fue detenido en un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad.