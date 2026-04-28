Audias Flores Silva alias ‘El Jardinero’ fue detenido el 27 de abril de 2026, en Nayarit, lo que llevó a que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebrara el trabajo del Gabinete de Seguridad.

La mandataria reconoció la coordinación que tuvieron las dependencias, pues Audias Flores Silva ‘El Jardinero’ sería un miembro de alto mando en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Claudia Sheinbaum reconoce el trabajo del Gabinete de Seguridad por captura de ‘El Jardinero’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada en la mañanera del pueblo del 28 de abril de 2026, sobre la captura de Audias Flores ‘El Jardinero’ en Nayarit.

Pese a que la mandataria no ahondó en detalles, aprovechó el momento para reconocer el trabajo conjunto que está realizando el Gabinete de Seguridad, así como el “avance de la inteligencia” para la captura.

Sheinbaum recordó que así como la captura de ‘El Jardinero’ y las subsecuentes a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, son gracias a la “coordinación” del Gabinete de Seguridad.

“Detenciones muy relevantes (...) y que muestran la coordinación del Gabinete de Seguridad Federal, mucha coordinación entre Defensa, Marina, Seguridad y todas las instituciones (...) tiene que ver con el avance de la inteligencia y la investigación en el país y los resultados que se dan”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Asimismo, apuntó que la captura de Audias Flores como sucesor de ‘El Mencho’ se traduce en culminar con extorsión, tráfico de drogas y otros delitos a los que se dedicaba.

“No solamente es que se detenga a un personaje de la delincuencia organizada (...) lo que representaba esta persona, términos de extorsión, de robo, tráfico de estupefacientes. Pero para la gente lo que significaba en términos de extorsión y otros delitos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum sostiene que agencias de Estados Unidos intervienen en intercambio de inteligencia

La presidenta de México celebró el trabajo hecho por el Gabinete de Seguridad por la captura de ‘El Jardinero’ y sostuvo que el problema con la participación de Estados Unidos en este caso es que no pueden hacerlo con acción en campo.

Claudia Sheinbaum sostuvo que si bien “puede haber” información que Estados Unidos proporcione a México sobre criminales, pero no pueden actuar en campo.