Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), compartió que se pusieron en operación 4 mil elementos ante la posible reacción por la captura de Audias Flores, “El Jardinero”.

En conferencia de prensa, el secretario señaló que la detención de “El Jardinero” se logró gracias a 19 meses de trabajos de seguimiento e inteligencia.

Asimismo, resaltó que “El Jardinero” era considerado como una de las figuras de mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sucesor de El Mencho.

Despliegan 4 mil elementos ante posible reacción por captura de “El Jardinero”

Omar García Harfuch compartió que, como medida preventiva, se realizó el despliegue de alrededor de 4 mil elementos en zonas de riesgo de Jalisco ante posibles acciones reactivas tras la captura de Audias Flores, “El Jardinero”.

Esto luego de que se registraron bloqueos carreteros con 6 autos y 6 comercios incendiados, sin que se reportaran lesionados.

“Como parte de la coordinación interestatal para contener cualquier posible reacción de esta organización criminal en Jalisco fuerzas federales estatales y municipales desplegaron cerca de 4,000 elementos en puntos identificados como zonas de riesgo” Omar García Harfuch

Los elementos fueron desplegados en puntos identificados como zonas de riesgo como:

zonas limítrofes

carreteras estratégicas

centros penitenciarios

zona metropolitana de Guadalajara

Por otra parte, se comenzó la implementación de un Plan Antibloqueo para evitar cierres carreteros con el alertamiento de mandos territoriales de los estados colindantes para prevenir incidentes similares a los ocurridos en otras detenciones relevantes.

Esto en los estados de

Michoacán

Guanajuato

Asimismo, la Secretaría de la Marina desplegó más de 25 mil efectivos en todo el país para evitar actos de violencia.

La Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional mantienen 7 mil elementos desplegados por Jalisco.