La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de César “N”, conocido como “El Güero Conta”, señalado como operador financiero de Audias Flores “El Jardinero”, líder del CJNG en Nayarit y Zacatecas.

Detenido en Zapopan el 27 de abril de 2026, “El Güero Conta” enfrenta cargos por delitos contra la salud, portación de armas de uso exclusivo y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según la FGR, lavaba dinero mediante empresas vinculadas al tequila e inmuebles, y permanecerá en prisión preventiva en Puente Grande durante tres meses de investigación complementaria.

FGR vincula a proceso a “El Güero Conta” operador del CJNG

“El Güero Conta” fue detenido en Zapopan, Jalisco el pasado 27 de abril, señalado como prestanombres del CJNG y lavar recursos de actividades ilícitas de la célula delictiva a través de empresas.

La FGR obtuvo la vinculación a proceso de “El Güero Conta” por tres delitos, uno de estos por operar con recurso dentro de territorio nacional con el conocimiento que procedían de una actividad ilícita.

El Güero Conta, operador del CJNG (FGR )

La institución destacó que la detención de “El Güero Conta” fue posible a los trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad y elementos de la Guardia Nacional.

Tras la detención de “El Güero Conta” se encontró un arma de fuego tipo fusil con 60 cartuchos, así como metanfetaminas y dinero en efectivo.

El Ministerio Público encontró pruebas suficientes para obtener la vinculación y el “El Güero Conta”está en prisión como medida cautelar.

“El Güero Conta” se encuentra en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande y se fijaron 3 meses de investigación complementaria.

“El Güero Conta” era prestanombres de El Jardinero del CJNG

César Alejandro ’N’ es señalado de ser el hombre de confianza de El Jardinero, presunto líder y operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Nayarit y Zacatecas.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana, señala a “El Güero Conta” de invertir en productoras de tequila, así como de la compra de inmuebles para el CJNG.

“El Güero Conta” lavaba dinero proveniente de las actividades delictivas del CJNG y su detención se considera como un golpe importante en las estructura de esta célula criminal.