Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, confirmó que Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, fue capturado en el estado de Nayarit durante un operativo de la Secretaría de Marina.
De acuerdo con la información, Audias Flores “El Jardinero” está ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y es objetivo prioritario del gobierno de Estados Unidos.
El secretario Omar García Harfuch señaló que Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por Audias Flores “El Jardinero”, quien fue puesto a disposición de las autoridades mexicanas tras su captura.
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