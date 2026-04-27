Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, confirmó que Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, fue capturado en el estado de Nayarit durante un operativo de la Secretaría de Marina.

De acuerdo con la información, Audias Flores “El Jardinero” está ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y es objetivo prioritario del gobierno de Estados Unidos.

El secretario Omar García Harfuch señaló que Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por Audias Flores “El Jardinero”, quien fue puesto a disposición de las autoridades mexicanas tras su captura.

En una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina @SEMAR_mx , a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.



Cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de… pic.twitter.com/5jqtX53Rzn — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 27, 2026

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