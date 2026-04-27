Audias Flores, alías “El Jardinero”, fue capturado en Nayarit durante un operativo de la Secretaría de Marina; era considerado como sucesor de El Mencho en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Informes señalan que, dada su cercanía con la cúpula del grupo criminal y su papel dentro del CJNG, Audias Flores, “El Jardinero” figuraba como un elemento clave en la estructura de mando en el cartel.

Audias Flores, “El Jardinero”, fue señalado como posible sucesor de El Mencho en el CJNG

Audias Flores, “El Jardinero”, no solo era un operador relevante del CJNG, sino que durante años desempeñó funciones de seguridad y confianza cercanas a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

El Mencho, líder del CJNG. (Especial)

Con el tiempo, la influencia de “El Jardinero” creció hasta asumir tareas de coordinación regional, supervisión de rutas de narcotráfico y expansión territorial en distintos estados del país.

El Mencho fue abatido hace más de dos meses durante un operativo de fuerzas federales mexicanas en Tapalpa, Jalisco; hasta la fecha aún no es claro quien quedó al frente del CJNG.

Tras la muerte de El Mencho y la reconfiguración interna del cártel, varios operadores fueron señalados como sus sucesores, entre ellos, Audias Flores, “El Jardinero”, de 45 años de edad.

Por su parte,agencias de Estados Unidos lo identificaron como un narcotraficante de alto nivel, por lo que ofrecieron una recompensa de 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.