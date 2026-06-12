La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una alerta por lluvias fuertes y caída de granizo en la CDMX hoy viernes 12 de junio.

De acuerdo con la información, la lluvia afectará principalmente a diez alcaldías:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Cuajimalpa Gustavo A. Madero Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Tlalpan

Fuertes lluvias y granizo impactan 10 alcaldías de CDMX este viernes

Protección Civil de CDMX activó la alerta amarilla para 10 alcaldías debido al pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este viernes.

Lluvias fuertes y granizo golpean a CDMX este viernes (SGIRPC_CDMX)

Las lluvias, de entre 15 y 29 milímetros, afectarán a las 10 alcaldías de la CDMX antes mencionadas y las precipitaciones podrían extenderse hasta las 23:00 horas de hoy 12 de junio.

Asimismo, se adelanta que las fuertes lluvias podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, además de la caída de ramas, árboles y lonas en diversas zonas.

Recomendaciones ante lluvias y granizo en CDMX este viernes

Dado el pronóstico de lluvias, autoridades recomiendan:

Retirar la basura de coladeras dentro y fuera del hogar

Cerrar puertas y ventanas

Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

Utilizar paraguas o impermeable al salir

La SGIRPC recordó que, ante cualquier emergencia relacionada con las lluvias, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al número de atención de Protección Civil 55 5683 2222.