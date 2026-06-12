Rogelio González Álvarez, alcalde de Villanueva, Zacatecas, se encuentra en medio de la polémica tras ser captado consumiendo bebidas alcohólicas dentro del Palacio Municipal.

Tras las críticas que ha recibido, Rogelio González Álvarez acusó que se trata de una “guerra sucia” en su contra.

Difunden video del alcalde Rogelio González bebiendo en Palacio Municipal de Villanueva, Zacatecas

A través de las redes sociales se ha difundido un video que muestra al alcalde Rogelio González Álvarez consumiendo bebidas alcohólicas y festejando con música de banda dentro del Palacio Municipal.

#Estados | El alcalde de #Villanueva, #Zacatecas, Rogelio González Álvarez, emanado de Morena, fue exhibido en un video donde se le observa presuntamente consumiendo bebidas alcohólicas y escuchando música en una reunión junto a otros hombres dentro del #PalacioMunicipal.



Tras… pic.twitter.com/UXhRmBwjMP — La Silla Rota (@lasillarota) June 12, 2026

Los hechos ocurrieron la noche del 27 de mayo de 2026, cuando vecinos reportaron ruidos y un ambiente de fiesta en el área del Cabildo.

Tras el reporte, el regidor Carlos Eduardo Torres y otros funcionarios acudieron a las instalaciones para investigar las denuncias y grabaron al alcalde junto con dos hombres con botellas de alcohol y las ventanas del recinto tapadas con banderas del municipio.

Los denunciantes señalaron que, al ser descubiertos los acompañantes del alcalde presuntamente los retuvieron e incomunicaron, obligándolos a borrar los videos capturados.

Ante estos hechos, Néstor Santacruz, dirigente estatal del PRD, exigió la suspensión de González Álvarez y señaló que se habían presentado denuncias al respecto ante la Fiscalía y el Órgano Interno de Control.

Se habrían presentado al menos cuatro denuncias penales por el uso indebido de recintos oficiales y las presuntas agresiones contra sus colegas.

Como medida cautelar, las autoridades judiciales emitieron órdenes de protección que prohíben al alcalde Rogelio González Álvarez acercarse a las instalaciones del Ayuntamiento.

Rogelio González Álvarez, militante de Morena, fue elegido alcalde en 2021 y reelegido en 2024.

Previamente, su administración ya había enfrentado polémicas, como un adeudo de 20 millones de pesos que provocó el corte de luz del Palacio Municipal en 2025.

Rogelio González acusa “guerra sucia” tras video que lo muestra bebiendo en Palacio Municipal de Villanueva, Zacatecas

Tras la difusión de las imágenes, Rogelio González Álvarez compartió un video donde ofreció una disculpa a la población.

Rogelio González Álvarez justificó el festejo como una conmemoración por el aniversario luctuoso de su padre.

Detalló que en el Salón de Cabildo únicamente lo acompañaban su primo, Lalo González, y un amigo de toda la vida.

Aunque admitió que “esto no justifica los hechos” y pidió “sinceras disculpas” a quienes se sintieron agraviados, aseguró que “no obramos de mala fe” y que las instalaciones del recinto no sufrieron daños.

Sin embargo, calificó las acusaciones de retención como “calumnias”, “guerra sucia” y “politiquería”.

Afirmó que él estuvo en su despacho “de inicio a final” y que no tuvo oportunidad de platicar con quienes lo grabaron.

Rogelio González Álvarez insistió en que lo sucedido debe ser investigado por las instancias correspondientes y advirtió que “se actuará contra las personas que resulten responsables” de las acusaciones vertidas en su contra, las cuales considera que son para “obrar de mala fe”.