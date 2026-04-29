Karely Ramírez Bañales, esposa de ‘El Jardinero’, operaba un salón de fiestas en Nayarit hasta antes de la detención del que recientemente había tomado el control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Este salón era conocido por las autoridades como una de las propiedades propiedad de la esposa de Audias Flores Silva, así como un domicilio en construcción que se ubica en Tepic.

Quinta Maya, salón de fiesta de la esposa de 'El Jardinero' (La Quinta MAYA/ facebook)

La Quinta Maya, salón de fiestas de Karely Ramírez Bañales, esposa de ‘El Jardinero’

El salón de fiestas La Quinta Maya operado por Karely Ramírez Bañales, se ubica en la Calle Jacarandas, Moderna, 63959, Ixtlán del Río, Nayarit.

De acuerdo con las imágenes compartidas en su página de Facebook, el salón de la esposa de ‘El Jardinero’, La Quinta Maya contaba con un área techada para la realización de eventos.

Asimismo, tenía una zona de jardín en la que se podían colocar juegos inflables, de acuerdo con las imágenes.

Quinta Maya, salón de fiesta de la esposa de 'El Jardinero' (La Quinta MAYA/ facebook)

Quinta Maya, salón de fiesta de la esposa de 'El Jardinero' (La Quinta MAYA/ facebook)

El salón de fiestas también tenía una barra que contaba con bocinas y una televisión, así como una fuente.

Cabe señalar que la última publicación en la página de Facebook del salón de fiestas La Quinta Maya fue el 24 de agosto de 2022.

Quinta Maya, salón de fiesta de la esposa de 'El Jardinero' (La Quinta MAYA/ facebook)

Quinta Maya, salón de fiesta de la esposa de 'El Jardinero' (La Quinta MAYA/ facebook)

Este predio era administrado por Karely Ramírez Bañales en el municipio de Ixtlán del Río, uno de los municipios en los que ‘El Jardinero’ tenía control como líder del CJNG en Nayarit.

En 2020, las cuentas de la esposa de ‘El Jardinero’ fueron congeladas como parte del Operativo Agave Azul, operación contra las finanzas del CJNG que finalmente recuperó en 2025 tras la sentencia de un Tribunal Colegiado.