Jürgen Klopp, reconocido entrenador alemán y actual Director Global de Fútbol de Red Bull, criticó el nivel táctico del partido inaugural del Mundial 2026, donde México venció 2-0 a Sudáfrica.

“Fue simplemente malo a nivel táctico, ambos equipos no estuvieron bien. Hay que ser mucho más compactos de lo que fueron ambos equipos. Las distancias entre el jugador que disputaba el duelo y el siguiente que podría intervenir fueron siempre demasiado grandes” Jürgen Klopp, entrenador alemán

Como comentarista de la televisión alemana, señaló que ambas selecciones ofrecieron un rendimiento pobre y calificó de incomprensible que México sufriera un contraataque pese a la superioridad numérica.

Jürgen Klopp incluso comparó el encuentro con un “duelo benéfico” más que con un partido mundialista.

En ese sentido, Thomas Müller coincidió en que México no mostró presión real ni calidad.

¿Qué dijo Jürgen Klopp sobre la Selección Mexicana?

Sin que fuera un ataque directo contra la Selección Mexicana de Javier Aguirre, Jürgen Klopp afirmó de manera contundente que el rendimiento de ambas selecciones fue malo a nivel táctico.

Destacó que, ninguna de las dos selecciones jugó bien y calificó de incomprensible que México sufriera un contraataque de Sudáfrica cuando tenía superioridad numérica tras las expulsiones del rival.

Javier Aguirre tampoco salió contento con el nivel de México ante Sudáfrica (Eduardo Verdugo / AP Photo/Eduardo Verdugo)

México vs Sudáfrica fue un partido sin calidad según Jürgen Klopp

Jürgen Klopp remató a México y Sudáfrica diciendo que el partido inaugural del Mundial 2026 le pareció más un “duelo benéfico” que un encuentro de primer nivel mundialista.

Thomas Müller, ex delantero de la selección alemana, quien también participó en la cobertura del partido, coincidió con el diagnóstico de Klopp.

Aseguró que México no enfrentó una presión real que le exigiera elevar su juego y lamentó que no se aprovechara el contexto para dejar una mejor impresión futbolística.