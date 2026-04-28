La Administración de Control de Drogas (DEA) destacó la detención de Audias Flores “El Jardinero” como un golpe a la sucesión de Nemesio Oseguera “El Mencho”.

Acorde con lo que se había dado a conocer, Audias Flores “El Jardinero” era cercano a “El Mencho” por lo que se esperaba fuera el nuevo líder del CJNG.

Esto fue mencionado por la DEA en un mensaje compartido en redes sociales, en la que comparten un cartel de se busca, con recompensa de 5 millones de dólares.

Debido a que era un objetivo prioritario tanto para Estados Unidos como México, el operativo de la Secretaría de Marina para detener a “El Jardinero”, fue conjunto.

DEA destaca detención de El Jardinero: un golpe para la sucesión del CJNG (Captura de pantalla)

DEA destaca detención de El Jardinero: fue un golpe a sucesión de El Mencho

La DEA celebró la captura de Audias Flores “El Jardinero”, de parte de la Semar, como un paso a un Estados Unidos sin fentanilo.

Este golpe, explica la DEA, también afecta a la sucesión de El Moncho, ya que se esperaba que El Jardinero fuera el próximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, las autoridades tenían otros planes que derivaron en la detención de El Jardinero, en pro de hacer ambas naciones, México y Estados Unidos, más seguras.

Desde el día de la detención de Audias Flores, el director de la DEA, Terrance Cole, también destacó su captura en México, con el mensaje de Omar García Harfuch.

Por lo mismo, agradeció tanto al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Pública, como a la Semar por la detención de un líder del CJNG.

DEA destaca detención de El Jardinero: un golpe para la sucesión del CJNG (Captura de pantalla)

El Jardinero buscaba liderar el CJNG tras muerte de El Mencho, afirma Semar

En conferencia del Gabinete de Seguridad este martes 28 de abril, Semar brindó detalles sobre la sucesión de El Mencho tras ser abatido el pasado 22 de febrero.

Acorde con lo dado a conocer, El Jardinero era el segundo al mando del CJNG, por lo que tras muerte de El Mencho, Audias Flores inició la movilización de recursos para obtener el control.

Audias Flores “El Jardinero” también tiene influencia en los siguientes estados:

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Zacatecas

Los trabajos de inteligencia para la detención de “El Jardinero” comenzó previo a la muerte de El Mencho, tal como señaló el titular de Semar, Raymundo Morales.